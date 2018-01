Ministr se s odbory neshodl na sjednocení odměn v nemocnicích

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s odbory neshodl na sjednocení odměn zaměstnanců v nemocnicích. Odbory upozorňují, že někteří zřizovatelé zaměstnancům o vládou slibovaných deset procent od ledna nepřidají. Navrhovali, aby byly všichni zdravotníci placeni podle tabulkových platů jako zaměstnanci státu.

Další připomínky zdravotnických odborů do programového prohlášení vláda zapracovala. Ministr a zástupci odborů to řekli po schůzce novinářům.

Podle ministra je sjednocení platů a mezd problematické i z hlediska práva. "Jsou to poskytovatelé, kteří nejsou státní. Nedokážu si představit, jak by jim stát nakazoval, jak mají zdravotníky odměňovat," řekl ministr. Podle něj by roli měli sehrát i odbory a kolektivní vyjednávání o mzdách.

Úhradová vyhláška pro letošní rok peníze akutní lůžkové péči přidává, podle ministra by tak měli mít dost na navýšení mezd. "Pokud budu zaměstnavatelem teď v době, kdy je nedostatek personálu, a těm lékařům a sestrám nepřidám, tak by mi možná odešli," dodal Vojtěch.

Podle odborů ale zaměstnanci nemocnic, které nezřizuje stát, často vyjdou zkrátka. Peníze na mzdy se využijí na něco jiného. "Není přece možné, abychom se každý rok znovu a znovu v krajích a jednotlivých nemocnicích o těchto penězích určených pro zaměstnance museli dohadovat, demonstrovat na náměstích a vyhlašovat stávkovou pohotovost," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních věcí Dagmar Žitníková. Podle ní jde asi o třetinu českých nemocnic.

Personální situací ve zdravotnictví by se podle Vojtěcha měla zabývat nově ustavená pracovní skupina. Tu vítají i odbory. "Měla by se na problém podívat ze širokého pohledu a navrhnout nějaká opatření, aby neutíkali zaměstnanci z nemocnic," dodala Žitníková. Podle ministra není výše platů jediný problém, lékařům podle průzkumů vadí i velká administrativa a přetížení lékařů v nemocnicích. Podle Žitníkové by pomohlo i navýšení počtu nezdravotnických pracovníků.

S odboráři premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví diskutovali i o programovém prohlášení. "Odborům vadily formulace, že by se vláda měla zaměřit na růst mezd mladých lékařů a sester," uvedl Vojtěch. Podle Žitníkové není možné se zaměřovat pouze na jeden segment. Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel dodal, že pokud se nebude myslet na starší lékaře, nebude mladé mít kdo vzdělávat. Ocenil naopak, že nová verze prohlášení klade větší důraz na personální stabilizaci zdravotnictví, což byla jedna z připomínek odborů.