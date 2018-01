Ministr školství Plaga chce dát učitelům 12 miliard korun

Rozpočet školství se v příštích čtyřech letech musí postupně navýšit o zhruba 50 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to dnes řekl po setkání se školskými odbory a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na úřadu vlády. Podle Plagy by jen na platy učitelů v příštím roce mělo jít deset až 12 miliard korun navíc.

Odboráři dnes Babišovi předali petici za kvalitnější podmínky ve vzdělávání. Petice mimo jiné požaduje po vládě, aby zvýšila platy učitelů a o třetinu také výdaje na vzdělávání.

"My jsme se bavili o potřebě nafázovat navyšování (platů), aby to nebylo o 30 procent v posledním roce tohoto volebního období," řekl Plaga. Růst platů je podle něj nutné naplánovat do několika fází, aby byl příslib reálný.

Vláda ve svém programovém prohlášení slibuje růst platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše do roku 2021. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka to zhruba odpovídá navyšování na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020, které požadují odboráři.

"My jsme konstatovali, že naše vize, jak by mělo školství vypadat, koresponduje s programovým prohlášením vlády," uvedla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Premiérovi podle ní odboráři sdělili, že by chtěli, aby i v případné následující koaliční vládě byl ministrem školství zástupce ANO. O současném Babišově menšinovém kabinetu bude v úterý rozhodovat Sněmovna.

Petici, která požaduje kvalitní podmínky ve vzdělávání, podepsalo přes 23 tisíc lidí, převážně pedagogů. Financování školství by podle odborů mělo být srovnatelné s vyspělými zeměmi EU, které dávají do tohoto resortu průměrně šest procent HDP ročně.

Dobšík už dříve řekl, že by do regionálního školství v příštích letech mělo jít zhruba deset miliard korun ročně na navyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků. Učitelům by se podle něj mělo přidat víc, aby průměr jejich platů oproti ostatním profesím ve veřejné správě vzrostl. Další dvě až čtyři miliardy navíc by v příštích letech měly jít každoročně do vysokého školství, doplnil ho šéf vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Plaga by chtěl prosadit navýšení tarifní i netarifní části platů. "Je třeba si uvědomit, že v dnešní době je netarifní část platu pod deseti procenty," řekl. Ředitelé by podle něj měli mít možnost lépe odměňovat kvalitnější učitele.

Baierl dnes konkrétní příslib navyšování rozpočtu vysokých škol nedostal. "Bude záležet na tom, jak se udělá nový systém financování vysokých škol, na kterém se již začalo pracovat minulý rok," řekl. Nový způsob financování je podle něj třeba ještě upravit, aby byl transparentnější a konstruktivnější.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu 175,74 miliardy korun, což je o 19,21 miliardy korun více než loni. Při schvalování rozpočtu Sněmovna zároveň doporučila vládě, aby od září zvýšila učitelům platy o 15 procent a ostatním pracovníků ve školství o desetinu. Naposledy se takto platy zvedly platy v listopadu.

Průměrný plat pedagoga by se nyní podle ministerstva školství měl pohybovat kolem 30 750 korun. Průměrná mzda v ČR byla na konci loňského třetího čtvrtletí 29 050 korun.