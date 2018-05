Ministr školství Robert Plaga: Povinná maturita z matematiky není řešení

Maturita z matematiky se od roku 2022 nemá týkat jen uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů. V tomto roce skončí možnost vybrat si mezi cizím jazykem a matematikou. Maturanti by státní část zkoušky dospělosti skládali z češtiny, cizího jazyka a matematiky. Zmíněná triáda bude už od jara 2021 platit pro gymnázia a lycea. Úvahu o revizi zákona Robert Plaga vůbec poprvé zmínil v rozhovoru s Deníkem.

Rok co rok se v médiích probírá fakt, že dost velká část středních škol má volné kapacity a přetahuje se o žáky. Do jaké míry do této situace zasáhly povinné přijímací zkoušky na maturitní obory?

Když probíhá debata o tom, jestli máme dost žáků na odborných školách a zda jich nemáme až moc na gymnáziích, většinou skončí u jednotných přijímacích zkoušek. A nejvíc vášní je kolem cut off score, tedy nepřekročitelné hranice pro přijetí. Jakákoli diskuse o ní ovšem postrádá smysl, neboť ředitelé mají k dispozici odvolací řízení a systém tak mohou obejít. Samozřejmě bychom mohli zavést tvrdé a definitivní podmínky pro vstupní testy, ale to by se zase vedly nekonečné spory o charakter otázek a jejich obtížnost. Jednotné přijímací zkoušky v současné podobě nikdy nebudou sítem, po němž bývá občas poptávka a které by žáky rozřadilo podle talentu, nadání a reálných schopností do příslušných typů škol.

Čeho jsme tedy jednotnými přijímačkami docílili?

Díky nim se dostávámek nějaké objektivní srovnatelnosti úrovně škol. Současné řešení ovšem nemůže zajistit, že se na maturitní obory nedostanou žáci, kteří na to nemají předpoklady. Přiznám se, že nedokážu říct, zda by vůbec bylo správné používat unifikovaný rozřaďovací systém, jenž by znamenal stop pro žáky, kteří při jednom jediném pokusu nezískají určitý počet bodů. Odpověď není jednoduchá.

Budete se muset snažit k ní dobrat. Už proto, že se blíží povinná maturita z matematiky a mnozí odborníci varují před dramatickým zvýšením počtu propadlíků. Nebojíte se otřesu, který jsme ještě v polistopadovém školství nezažili?

Mám za to, že zavedením povinné maturity z matematiky jsme chytili rybu za ocas. Nezpochybňuji význam matematiky, je velmi důležitá, možná víc než kdykoli dřív. Měla by být prioritou, ale nemyslím, že je správné začínat největším strašákem, jakým je povinná maturita. Kvůli ní přece nezačne děti matika bavit. Spíš bychom měli řešit, jak ji vysvětlovat a učit tak, aby pochopily, že je opravdu zásadní a bude je provázet životem při desítkách běžných úkonů v bance, uzavírání hypoték, výpočtech různých přídavků atd. Vnímám, jak závazek povinných maturit vznikl, ale teď vám řeknu, co jsem ještě nikdy neuvedl. Podle mě ten závazek není správný, variantnost při výběru maturitní zkoušky by měla zůstat. A to si nemyslím, že by nárůst neúspěšných maturantů byl tak dramatický, jak se někteří lidé domnívají, neboť žáci by se vidině povinné zkoušky přizpůsobili.