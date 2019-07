Cílem spojení je podle ní „odstranění duplicit v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kurikula a metodického vedení, a tím i lepší řízení činnosti ostatních přímo řízených organizací“. Zdůraznila, že profilující obsahové části NIDV a NÚV budou zachovány, stejně jako regionální pracoviště v jednotlivých krajích, která budou dokonce posílena.

„Sloučením dojde ke komplexnímu pokrytí cílových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků. Jejich metodické vedení, obsah i vzdělávání budou řízeny z jednoho centra. Bude tak zajištěna větší přehlednost i efektivita,“ vysvětluje náměstek pro oblast regionálního školství Václav Pícl. Resort přiznává, že jedním z důvodů sloučení je redukce zaměstnanců a s tím související úspory v resortu. „Kolik míst to přesně bude, je předmětem jednání,“ dodává Lednová.

Krok ministra školství přijal kladně místopředseda Senátu Jiří Růžička: „Sloučení NÚV a NIDV vítám, školskou problematiku je třeba řešit koordinovaně a efektivně, je zbytečné štěpit síly.“

Šéf školských odborů rozhodnutí odmítá

Rozhodnutí úřadu zato odmítá šéf školských odborů František Dobšík, který o něm doposud oficiálně neví. „Velmi dobře si pamatuji rušení pedagogických center pod praporem úsporných opatření, Ústavu pro informace ve vzdělávání a násilné slučování dalších odborných ústavů. Redukce činností žádnou efektivitu nepřinesla. Citelně chybí podpora učitelů v metodických a odborných kompetencích. Nelze tedy souhlasit s další likvidací už tak velmi omezeného odborného zázemí pro pedagogy,“ uvedl pro Deník.

Bohumil Kartous z organizace EDUin se k Dobšíkovi připojuje v kritice slučování, jemuž nepředchází podrobný rozbor: „Záměr zeštíhlovat je dán shora jako součást populistického marketingu Andreje Babiše, ne na základě analýzy, která by jednoznačně identifikovala neefektivitu, navrhla řešení a teprve od toho by se určilo, kolik úředníků propustit.“ Předseda školských odborů soudí, že „ministerstvo tím jde do velkého rizika i v kontextu přípravy Strategie vzdělávací politiky 2030+“.

Právě její přípravou Plagův resort zdůvodňuje pozastavení zásadní revize rámcových vzdělávacích programů. „NÚV pracuje na analytických studiích. Dílčí revize pokračují dál,“ konstatovala Lednová.