Ministr Staněk chce podpořit živé umění. Babiš očekává obnovu památek

Za své nejdůležitější úkoly označil nový ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vyřešení otázky více než jedné miliardy korun chybějící na investiční akce, podporu živého umění a prezentaci české kultury v zahraničí. Ministra dnes uvedl do úřadu premiér Andrej Babiš (ANO). Staněk nahradil ministra jednobarevné vlády ANO Ilju Šmída.

Dosavadní olomoucký primátor Staněk si ponechá poslanecký mandát, ale opustil post lídra kandidátky ČSSD do podzimních komunálních voleb v Olomouci. Situaci na radnici bude řešit se svými koaličními partnery.

Premiér Babiš při uvedení ministra řekl, že resort kultury byl v minulosti vždy podceňován. Za důležité označil investice do obnovy kulturních památek. Čtyři desítky z nich se zatím nedostaly do rozpočtu ministerstva. "Jejich oprava je důležitá také kvůli turistickému ruchu. Jde například o Terezín, který je potřeba finančně oddělit od města a převzít státem, zámek Litomyšl nebo Larischův dům na Pardubicku, kde by mělo vzniknout muzeum heydrichiády," sdělil Babiš.

V legislativní oblasti na ministra Staňka čeká nový památkový zákon, jeho předchůdce zahájil projednávání návrhu se subjekty z oblasti památkové péče a veřejné správy. Připraveno je finální znění novely zákona o Státním fondu kultury a připravuje se věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře.

Po zákoně, který by přinesl mimo jiné větší volnost v hospodaření příspěvkových organizací volají velké státní kulturní instituce. Prosadit se ho však nedaří, politici se obávají, že by přinesl precedens a po podobné úpravě, jež by omezila jejich zasahování do řízení státních organizací, by volaly i jiné velké státní instituce.

Ministerstvo kultury má zpracován plán svých investičních akcí do roku 2021, který má zajištěno přes deset miliard korun. Připravuje se nový Programu péče o národní kulturní dědictví, který naváže na program Péče o národní kulturní poklad a který by měl mít k dispozici 13,4 miliardy korun v letech 2019 až 2033.

Z programu se hradí opravy a novostavby sídel státních kulturních institucí. Aktuálně je to třeba Národní muzeum, Státní opera či Národní knihovna, v novém programu se počítá s rekonstrukcí pražské Invalidovny, Náprstkova muzea, Veletržního paláce pro Národní galerii, vybudování středoevropského fóra SEFO Muzea umění Olomouc nebo revitalizace Nové scény Národního divadla.