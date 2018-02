Stropnický: Visegrádská čtyřka nemá jen odmítat, ale nabízet i řešení v EU

Visegrádská skupina (V4) by měla předkládat vlastní řešení problémů EU, řekl český ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO) po dnešním jednání se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko by neměly podle něho společně mluvit pouze o tom, co odmítají, ale také přicházet s vlastními návrhy.

Spolupráci V4 oba šéfové diplomacií ocenili. Szijjártó dodal, že Budapešť si cení české pomoci při zvládnutí migrace. Znovu také odmítl globální pakt o migraci, který připravuje OSN. Ministři v Černínském paláci mluvili o potřebě zemí Visegrádu důrazně prosazovat v EU společné pozice. "A to nejen tím, že budeme říkat, co všechno odmítáme, ale především tím, že budeme předkládat vlastní konsenzuální návrhy, jak problémy, kterých v unii není málo, řešit," řekl šéf české diplomacie. "To se týká i onoho pověstného Dublinu IV," zmínil Stropnický připravovanou reformu migrační politiky EU. Země V4 společně odmítaly přijmout jako řešení vlny nelegální migrace přerozdělovací kvóty. Maďarsko, Česko a Polsko jsou kvůli nedodržení kvót v soudním sporu s Evropskou komisí. Budapešť svůj odpor k migraci vyjádřila také v souvislosti s přípravami globálního paktu o migraci, kterým se zabývá OSN. "Tento balíček OSN popisuje migraci jako něco dobrého a blahodárného a jako nezastavitelný proces. My na to máme jiný pohled, podle nás je migrace nebezpečná, musíme se jí bránit," uvedl dnes Szijjártó. Dodal, že Stropnického o tomto postoji Maďarska informoval. Pokud OSN na začátku března předloží návrh, který nebude v souladu s maďarským pohledem, země se debat dál nebude účastnit, doplnil Szijjártó. Z jednání o paktu o migraci již před měsícem vystoupily Spojené státy. Stropnický a Szijjártó po společném jednání pochválili vzájemné ekonomické vztahy obou zemí. Stropnický vidí další možnosti pro spolupráci například ve zbrojním průmyslu. Maďarský ministr zahraničí byl první protějškem, kterého Stropnický oficiálně přivítal v Černínském paláci od svého jmenování do funkce. Sijjártó se v Praze setká ještě s premiérem Andrejem Babišem a ministryní obrany Karlou Šlechtovou (oba ANO). Dnes odpoledne se už sešel s ministryní práce Jaroslavou Němcovou (ANO). Mluvili spolu o rodinné politice a zaměstnávání. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat v prosinci dosahovala 2,3 procenta. Maďarsko mělo 3,9 procenta. Průměr osmadvacítky je 7,3 procenta Podle odhadů ministerstva financí česká ekonomika loni rostla o 4,3 procenta, letos by to mělo být o 3,4 procenta. "Vždy jsme obdivovali český hospodářský růst a výkon. Chápeme, že ČR má vlastní hospodářský model, také máme vlastní. Zaměřujeme se na zaměstnávání a pracovní sílu," uvedl šéf maďarské diplomacie. Dodal, že ekonomiky už narazily na přirozenou míru nezaměstnanosti a chybějí jim pracovníci. Podle Němcové obě země chtějí spolupracovat, a to v hledání opatření na podporu rodin i zaměstnanosti.

Autor: ČTK