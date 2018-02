Ministr Ťok slíbil peníze na nádraží v Brně. Pokročit chce se stavbou D52

Na nádraží stát peníze najde, ať už se rozhodne o jakékoliv variantě, slíbil dnes Brňanům ministr dopravy Dan Ťok. Zároveň také na jednání se zástupci města a Jihomoravského kraje podpořil variantu odsunu nádraží k řece.

Hlavní vlakové nádraží v Brně. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Podle ministra dopravy je úprava brněnského nádraží nutná. „S nádražím se něco udělat musí, jinak se Brnu stane, že v budoucnu nebude napojeno na vysokorychlostní trasy a to by se našemu druhému největšímu městu stát nemělo,“ řekl po pátečním jednání.



Jako nejvýhodnější označil přesun nádraží, tedy variantu řeka. „Odsunout nádraží je ekonomicky nejvhodnější. Ať už se nakonec přikloníme k jakékoliv variantě, chtěl bych garantovat, že na to stát peníze najde,“ komentoval Ťok.

Podpora varianty u řeky těší i předsedu spolku Brno plus Roberta Kotziana. „Podpora ministra dopravy výrazně zvyšuje šanci města na výstavbu této varianty. Věřím, že projekt teď bude mít politickou podporu z nejvyšších míst, což je předpoklad úspěchu,“ vysvětlil Kotzian.



Opačný názor však mají zastánci varianty Petrov. Podle nich názor ministra nic nemění. „V tuto chvíli je podstatné, co k nádraží řekne město, a ne to, co říká ministr v demisi. Koalice má uzavřenou smlouvu, ve které máme napsáno, jak budeme tyto věci vyhodnocovat a myslím, že tyto intervence nebudou hrát žádnou roli,“ uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander.



K poloze nádraží si nechali vypracovat průzkum veřejného mínění také brněnští radní. „Výsledky průzkumu jsme předali politickým klubům, které je budou projednávat příští týden,“ popsal mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Podle České televize se v průzkumu více lidí přiklání k variantě Petrov.



Součástí dnešního jednání bylo i takzvané brněnské metro, tedy projekt severojižního diametru. „Chtěli bychom, aby byl diametr součástí projektu na odsunuté nádraží. Požádali jsem proto Správu železničních dopravních cest, aby na trať nechalo vypracovat studii,“ vysvětlil Ťok.



Na řadu se v jednání dostala také dostavba dálnice D52. „Podle posledních informací by mělo být u obchvatu Mikulova podané územní rozhodnutí v první polovině letošního roku,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Ministr dopravy pak dodal, že o územní rozhodnutí k dalším úsekům chtějí zažádat ještě letos.



Podle starosty Mikulova Rostislava Koštiala ale páteční jednání nic neznamená. „Dokud vláda a zákonodárci neudělají pořádek v příslušné legislativě, pořád bude možné, aby nějaké organizace stavbu napadly. K tomu, že by se měl ve výstavbě D52 a obchvatu města významně pokročit, zůstávám zatím skeptický,“ komentoval Koštial.