Ministr Toman se s podnikatelskou misí vrátil zpět do Prahy. Jednání ruských úřadů podle Tomana vyvolává znepokojení nad vzniklou situací a otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci.

"V tuto chvíli sbíráme veškeré informace o důvodech, proč nebylo naše letadlo puštěno na vnitrostátní let v Rusku. Zatím jsme oficiální stanovisko z ruské strany nedostali," uvedl Petříček. Černínský palác podle něj situaci aktivně řeší. "V tuto chvíli nechci spekulovat o dalších krocích," uvedl.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí, měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu, cesta se ale už neuskutečnila. "Bohužel ruská strana i přes předchozí ujištění nedodržela dohodu a neumožnila letadlu s delegací vnitrostátní přelet do Kazaně," citoval server mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Neshody i v minulosti

Česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům.

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům. Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.

Už v minulosti měla česká delegace v Rusku problémy s vnitrostátním přeletem. V roce 2015 bránili pracovníci moskevského letiště několik hodin delegaci vedené tehdejším místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem (STAN) v odletu českým armádním speciálem do Uljanovska, kde měli odhalit památník padlým československým legionářům. Do řešení věci se tehdy zapojila Sněmovna i česká diplomacie, ruská strana následně incident označila za nešťastné nedorozumění.