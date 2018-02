Ministr vnitra odvolal šéfa České pošty Elkána. Firmě prý chybí vize

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar odvolal ředitele České pošty Martina Elkána. Funkci opustí ke konci února. Poště podle ministra v demisi chybí smysluplná vize fungování podniku. Nového ředitele chce Metnar nalézt prostřednictvím výběrového řízení, do té doby poštu povede nynější Elánův statutární zástupce Vít Bukvic. O zprávě informovala Česká televize.

„Můžeme potvrdit, že generální ředitel České pošty Martin Elkán po vzájemné dohodě s ministrem vnitra končí ke konci února ve své funkci,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Martin Elkán podle ministra v demisi nedokázal připravit „smysluplnou vizi“ dalšího rozvoje.

„Musí mimo jiné zrychlit posun v oblasti franšízingu v projektu Pošta Partner, zmodernizovat třídicí uzly či balíková centra, zkvalitnit IT infrastrukturu a zaměřit se více na portfolio služeb, které přinášejí finanční efekty,“ uvedl Lubomír Metnar.

Projekt Pošta Partner spočívá v převádění některých poštovních poboček z pošty na partnery. Loni v prosinci pošta uvedla, že počet poštovních poboček převedených na partnery stoupl o 189 na celkových 428. Partnerské pošty tak tvořily zhruba třináct procent pobočkové sítě České pošty.

Podle ministra by mělo „co nejdříve“ proběhnout výběrové řízení na nového ředitele. Do té doby povede poštu Vít Bukvic, který je zatím statutárním zástupcem generálního ředitele a spadá pod něj provozní a logistická divize.

Od opozice už zazněla kritika Metnarova postupu. „Je to drzost od vlády v demisi dělat takové čistky a odvolávat lidi z takových postů. Mohu rozumět tomu, že jsou nespokojeni a budou hledat na ty posty jiné lidi, ale dělat to v demisi, bez důvěry, to je pošlapávání jakýchkoli principů,“ řekla první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Také Martin Půta (SLK), který je členem vyjednávacího týmu STAN, míní, „že vláda v demisi by měla dělat personální rozhodnutí s ohledem na to, že doba vládnutí může být poměrně krátká“. Připustil však, že s některými ministrovými výtkami k fungování pošty souhlasí.

Česká pošta spravuje 3200 poboček, což představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Podnik zaměstnává třicet tisíc zaměstnanců a v roce 2016 vykázal zisk 193 milionů korun při výnosech 19,4 miliardy korun.