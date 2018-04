Ministr Vojtěch: Dvě třetiny občanů jsou pro zákaz kouření v restauracích

Třiapadesát procent Čechů považuje podle výzkumu STEM pro ministerstvo zdravotnictví protikuřácký zákon za pozitivní opatření. Za negativní ho má třetina lidí, stejný podíl je v populaci kuřáků. Ostatní nemají názor. Návrh na zmírnění zákazu kouření v restauracích, který je součástí zákona platného od loňského května, bude dnes projednávat Sněmovna.

Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) je brzy zákon hodnotit. Řekl to na dnešní tiskové konferenci.

"Z průzkumu jednoznačně vyplývá, že 68 procentům populace nevadí zákaz kouření v restauracích. Primárně jsou to nekuřáci, ale i 62 procent občasných kuřáků," uvedl ministr. Ukázal také, že u tří pětin lidí zákaz neovlivnil to, jak často chodí do restaurací. Pětina sice návštěvy omezila, další pětina ale naopak do restaurací začala chodit víc.

Návrh na zmírnění zákona se podle Vojtěcha opírá spíše o pocity navrhovatelů než o exaktní fakta. "I jako právník si myslím, že měnit zákon po takto krátké době, je špatná praxe," dodal Vojtěch. V Británii podle něj platí deset let a přínosy jsou jednoznačné. Ministr dodal, že se bude snažit kolegy přesvědčit, aby byla novela zamítnuta už v prvním čtení.

Podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové se první výsledky už ukazují, ubylo hospitalizací u nemocí způsobených kouřením, jako jsou cévní mozkové příhody či infarkty. "Letos by nemuselo být pro tyto nemoci hospitalizováno asi 20 tisíc lidí," řekla na tiskové konferenci.

Výzkumníci STEM se ptali na přelomu března a dubna více než 1000 dospělých. Většina dotazovaných uvedla, že souhlasí nebo spíše souhlasí se zákazem kouření na sportovištích a hřištích pro děti (98 procent), v kinech, divadlech a koncertních sálech (86 procent), na nástupištích a v čekárnách MHD (85 procent) a ve vnitřních veřejných prostorech (81 procent). Nejmenší podporu má zákaz kouření v restauracích, se kterých plně či spíše souhlasí 78 procent lidí.

Tři pětiny se domnívají, že zákon povede k větší ochraně lidí, podle 47 procent i ke snížení počtu vykouřených cigaret. Podle 31 procent se díky zákonu sníží počet závislých na tabáku, podle 37 procent klesne počet závislých mezi dětmi a mladistvými. Zákaz kouření v restauracích nejméně vadí mladých lidem do 29 let (75 pct), naopak malou podporu má mezi těmi, kteří je navštěvují několikrát týdně.

Ministr upozornil na to, že náklady státu spojené s kouřením dosahují 100 miliard korun ročně. Podle odborníků výběr daní z tabáku tyto náklady nepokrývá. Ročně kvůli nemocem přímo souvisejícím s kouřením zemře zhruba 16 tisíc Čechů.

Zákon posuzoval na návrh senátorů i Ústavní soud. Zákaz kouření v restauracích ale nezrušil, upravil jen některé dílčí části zákona, které se většinou týkaly prodeje alkoholu. Menšina přehlasovaných soudců ale uvedla, že by zákon neměl být inspirací k dalšímu omezování svobod.