Ministr Vojtěch: Nová chytrá karanténa letos vyjde asi na 200 milionů

Nová podoba projektu chytré karantény, který má od pondělí převzít ministerstvo zdravotnictví, by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun. Zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie a na nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic. Dohromady by mělo jít o více než 150 nových pracovníků. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Ministr řekl, že na každou z 14 krajských hygienických stanic by mělo nastoupit deset nových pracovníků. Budou se soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nemocnými. Na ministerstvu také podle něj vznikne speciální odbor, který bude řešit kromě aktuální epidemie nového koronaviru i další hrozby pro veřejné zdraví. Chytré karanténě se v něm bude věnovat 17 lidí a celý projekt bude mít pod sebou hlavní hygienik, dodal Vojtěch. Na pozici hlavního hygienika ministerstvo vypsalo výběrové řízení poté, co vláda v polovině března odvolala Evu Gottvaldovou. Nyní je řízením pověřená ředitelka středočeských hygieniků Jarmila Rážová. Vojtěch dnes řekl, že výsledek výběrového řízení by měl být znám v řádu týdnů. Rastislav Maďar: Nošení roušek vevnitř může být v některých regionech přísnější Přečíst článek › Návrh projektu má v pondělí schvalovat vláda, podle ministra se nyní dokončuje a bude včas připraven. S ministerstvem financí už je podle něj financování předjednáno. "Chytrá karanténa 2.0" bude podle Vojtěcha robustnější než současné nástroje, které musely vznikat rychle v reakci na vypuknutí nákazy. "Bude to nastaveno tak, abychom zvládli zhruba 400 nakažených lidí denně, případně můžeme rozšířit až na 1000 lidí denně," řekl ministr. Je podle něj nutné se připravit na to, že další vlna epidemie bude horší, než byla ta dosavadní. Ministr zopakoval, že zapojení do systému karantény bude i do budoucna dobrovolné. I proto podle ministra nemá návrh podobu zákona. Plán počítá například s využitím mobilní aplikace eRouška nebo dobrovolným sledováním pohybu aplikací Mapy.cz. Technické řešení druhé části chytré karantény ministerstvo zdravotnictví připraví ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Ministryně Benešová: Odškodnění firem kvůli koronaviru? S tím vláda nepočítá Přečíst článek › Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) v pořadu uvedl, že hygienické stanice dosud při trasování nemocných pracovaly bezchybně a velmi efektivně a projekt chytré karantény mu nepřipadá nezbytný. Vojtěch připustil, že nejde o nic úplně nového, ale zásadní je podle něj s pomocí nových nástrojů epidemiologické šetření výrazně urychlit a také zefektivnit a zrychlit testování.

