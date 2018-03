Ulehčíme zdravotníkům od břemene administrativy, slíbil ministr Vojtěch

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch zavítal v pondělí do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), sdružuje. Přítomné seznámil se současným děním na ministerstvu a cíli, které si pro rezort stanovil.

"Na ministerstvu zdravotnictví nyní řešíme řadu dílčích projektů a vizí, které mám. Pracujeme na zákonu o elektronizaci zdravotnictví, aby v této oblasti nějaká základní norma existovala i pro sdílení dat v rámci poskytovatelů zdravotní péče. Považuji to za nezbytně nutné a e-recept je taková první vlaštovka. Řešíme otázku snížení administrativy, což reprezentuje především novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Předpokládáme, že v červnu by měla vejít v platnost. Věřím, že to bude pro zdravotnický personál v nemocnicích významné odlehčení od administrativního břemena," informoval ministr zdravotnictví.

Nezapomněl ani na celostátně palčivou otázku nedostatku zdravotnického personálu.

"Na ministerstvu jsme udělali analýzu personálního vývoje v českém zdravotnictví a například z hlediska stárnutí lékařské populace vyhlídky nejsou optimální. Proto se snažíme ze systémového pohledu navýšit počty studentů a absolventů lékařských fakult. Chystáme desetiletí akční plán na podporu na podporu obecně lékařských fakult, kde jsou učitelé základních oborů jako je anatomie nebo histologie špatně ohodnoceni," řekl mimo jiné ministr Vojtěch.

Během návštěvy si ministr prohlédl Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí a v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ diskutoval s přednosty klinik Masarykovy nemocnice.

Předseda představenstva KZ Jiří Novák předal ministrovi žádost o podporu a pomoc při financování některých investičních aktivit, jejichž realizace je pro udržení vysoké úrovně zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích KZ zcela nezbytná.

Jde například o připravovanou investiční akci "rozšíření Centrálních operačních sálů" v ústecké Masarykově nemocnici, kde celkové investiční náklady včetně vybavení zdravotnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun, ale také o obnovu lineárního urychlovače pro ústecké onkologické oddělení s předpokládanými investičními náklady asi 125 milionů korun a pořízení nového počítačového tomografu v děčínské nemocnici s předpokládanými náklady na pořízení mezi 15 - 18 miliony korun.

Ministr od vedení Krajské zdravotní rovněž převzal žádost o rozšíření statutu "Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče" na "Centrum komplexní kardiovaskulární péče" v Masarykově nemocnici.