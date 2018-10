Ministr zahraničí Petříček: Nevidím důvod, aby Česko odešlo z Afghánistánu

Vojáci v Afghánistánu chrání českou i evropskou bezpečnost a není důvod k tomu, aby se Česko z alianční mise stáhlo. České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj ale na pořadu dne nyní není posilování české mise, i když si umí představit, že by o tom mohl s ministerstvem obrany a s generálním štábem jednat.

Petříček vyjádřil lítost nad smrtí českého vojáka, který v Afghánistánu padl v pondělí. Odmítl ale slova svého stranického kolegy a předsedy zahraničního výboru Sněmovny Lubomíra Zaorálka, že by Česko mělo z Afghánistánu odejít. "V tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom neměli i nadále dostát našim spojeneckým závazkům," řekl.

"Stále je řada důvodů, proč bychom měli v Afghánistánu zůstat. Je to i kvůli naší bezpečnosti, můžeme zamezit šíření obchodu s drogami, můžeme zabránit další migrační vlně z regionu. Jsou to věci, které mají přímý dopad na českou i evropskou bezpečnost," řekl Petříček. Pokud by se alianční vojáci z Afghánistánu stáhli, znamenalo by to podle něj chaos, nárůst migrace, zvýšení teroristické hrozby a větší šíření opia a heroinu.

Bezpečnostní situace v Afghánistánu podle ministra nyní není dobrá a alianční země musí jednat o tom, jak na to reagovat. Posilování české vojenské přítomnosti ale podle Petříčka není na pořadu dne. "Nicméně já budu rád, když s panem ministrem obrany, případně s generálním štábem budeme hovořit, zda můžeme ještě spojencům nabídnout nějaké rozšíření. Ale v tuto chvíli to není řešeno," uvedl.

Nepočítá ani s tím, že by se měnil mandát mise, který spočívá zejména v podpoře a výcviku afghánských bezpečnostních sil. "Cílem mise je zajistit stabilitu. Já bych neviděl důvody k měnění mandátu. V tuto chvíli mise má řádně stanovený mandát, je to spíš otázka, jak efektivněji jej plnit," řekl.