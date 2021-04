Systém PES nahradí šest vln rozvolnění. Od května by se mohly otevřít obchody

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger pro CNN Prima News nastínil, jak by mohlo pokračovat rozvolňování covidových opatření. Počítá přitom s tím, že obchody by mohly otevřít nejpozději na začátku května. Ve hře je i možnost, že se mateřské školy v pondělí 26. dubna otevřou v dalších čtyřech krajích. Premiér Andrej Babiš (ANO) později pro server iDnes uvedl, že systém PES nahradí šest vln rozvolnění a od 3. května by se mohl vrátit i druhý stupeň škol v rotační výuce.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů. Nejdéle od 3. května. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů. Nejdéle od 3. května,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ve čtvrtek zasedne vláda, kde by se měl dolaďovat plán rozvolňování. „Určitě uděláme plán na první polovinu května, který má už základní obrysy,“ dodal Arenberger. Otázky a odpovědi k rozvolňování: kdy se otevřou obchody, hospody a další školy Přečíst článek › „Otevřou se i některé obchody za přísných hygienických podmínek,“ uvedl Babiš k tomu, jaké další rozvolnění by mělo nastat. Již po pondělním zasedání vláda oznámila, jaká opatření uvolní od pondělí 26. dubna - a na tom se podle šéfa zdravotnického resortu nic nezmění. "Na 26. dubna jsou už kroky schváleny. Nechceme to ještě teď měnit, protože i to bylo v minulosti kritizováno," vysvětlil. Otevření mateřských škol Právě v pondělí 26. dubna by se měla obnovit praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Ve stejný den se návratu mezi své vrstevníky dočkají i další předškoláci, a to bez ohledu na jejich věk. Vláda totiž na pondělním jednání rozhodla o otevření školek v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Podle šéfa zdravotnictví by se však školky mohly otevřít minimálně v dalších čtyřech krajích. V úterý přibylo 3787 nakažených. Očkovaných bylo nejméně za dva týdny Přečíst článek › "Pokud se některý kraj přiblíží magické hranici sto nových případů na sto tisíc obyvatel v klouzavém sedmidenním průměru, tak bychom ho přidali. Nejlepším kandidátem je Plzeňský kraj, ale jsou i další tři kraje, které se k tomuto číslu blíží," upřesnil Arenberger. Podle premiéra by se ale otevírání mateřských škol mohlo řídit epidemickými údaji z menších celků, než jsou kraje. „Já navrhnu ještě debatu, jestli bychom nešli až na okresy,“ řekl ve středu Babiš. Školy přecházejí na PCR testy, antigenní nejsou spolehlivé Přečíst článek › Že vláda bude ve čtvrtek rozhodovat o rozvolnění obchodů a služeb v úterý uvedl informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Možný termín otevření obchodů ale neřekl. Provoz obchodů a služeb vláda naposledy povolila zhruba na tři týdny v prosinci. Po Vánocích se už ale většina prodejen nemohla kvůli špatné epidemické situaci otevřít. Nyní mohou být otevřeny jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny a ze služeb například čistírny, zámečnictví či servisy aut.