Ministr zdravotnictví Vojtěch: Jsem v demisi. Ale nebudu jen přihlížet

Resort zdravotnictví vedete teprve dva měsíce a už jste vzbudil pořádný rozruch. Ve funkcích už skončili čtyři lidé, z toho dva ředitelé velkých státních nemocnic. Proč?

Protože se ke mně dostaly informace, které jsem nemohl přehlížet.

Jaké?

V případě bývalého ředitele ostravské fakultní nemocnice Svatopluka Němečka šlo o naprosté manažerské selhání a zanedbání řízení nemocnice. Fakultní nemocnice má být špičkové zařízení, které pracuje pro celý region, přitom tam řada důležitých oborů nebyla. Pan Němeček je nechal zaniknout. Chyběla tam třeba imunologie, revmatologie nebo alergologie.

Na chirurgické klinice se snížil počet operací, nemocnice kvalitativně upadala. Zřejmě to bylo tím, že se pan ředitel nemocnici moc nevěnoval a místo toho si chodil dělat o kus dál nějaký melouch do bohumínské nemocnice. Do toho stále běží policejní vyšetřování kauzy CyberKnife a řadu pochybení zjistila i kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Z mého pohledu bylo načase udělat změnu a přepřáhnout.

Co rozhodlo o odvolání Andrey Vrbovské z Bulovky?

To bohužel nemohu říci. Jedná se o informace, které jsou v režimu utajení. Porušil bych zákon.

Takže důvody, které vedly k odvolání paní Vrbovské, vyšetřuje policie? To je ten důvod, proč o tom nesmíte mluvit?

Opravdu nic potvrdit nemohu. Obecně mohu jen říct, že se bývalá paní ředitelka věnovala i jiným oblastem, než jen řízení nemocnice. Mělo to spojitost s lobbistickými skupinami ve zdravotnictví. Ona těmto skupinám pomáhala, což je nestandardní. Ředitelé nemocnic by měli být nejenom profesně zdatní, ale i morálně bezúhonní. A já jsem měl u paní Vrbovské o druhé jmenované vlastnosti pochybnost.

Řada lidí ale vaše rozhodnutí kritizovala. Například ústavní právník Jan Kysela řekl, že ministr v demisi by neměl činit žádné významné změny…

Ano, jsem ministr v demisi. To ale neznamená, že budu všemu jen přihlížet a nedělat nic. Navíc odvolání dvou ředitelů nemocnic, když pod ministerstvem zdravotnictví působí kolem sedmdesáti přímo řízených organizací, není až tak velký zásah. Samozřejmě bych neměl dělat žádné systémové změny a taky je nedělám. V tomto případě jsem ale bytostně přesvědčen o tom, že moje rozhodnutí bylo správné. Situace byla neúnosná a věci, které se v těch nemocnicích děly, byly problematické.

Co mají zjistit kontroly, které jste poslal do některých dalších nemocnic?

Měly by se zaměřit na nákupy a celkové hospodaření.

Podle jakého klíče jste vybíral nemocnice, které se mají kontrolovat?

Bylo to po konzultaci s kolegy z ministerstva zdravotnictví. Vytipovali jsme nemocnice s větším objemem nákupů a také nemocnice, kde jsou nějaká podezření.

Takže jde o kontroly, které mají předcházet dalším personálním změnám?

To nedokážu říct. Je pravda, že jde o nemocnice, které mě zaujaly už na ministerstvu financí. Tam jsem se nákupy nemocnic zabýval a vím zhruba, od koho tyto nemocnice nakupovaly a za kolik. Vím také, že ne vždy se ta čísla shodovala. Ale neříkám, že tam musí být nutně něco v nepořádku. Uvidíme.

Říkáte, že bývalá ředitelka Vrbovská byla napojena na nějaké lobbistické skupiny. V těchto dnech se ale dostal do redakcí dopis, ve kterých anonymní zaměstnanci ministerstva upozorňují novináře, že někteří vaši poradci jsou také pod vlivem lobbistů a prosazují své zájmy. Jde konkrétně o Filipa Vrubela a Jakuba Krále. Neměl byste si tedy udělat pořádek také u sebe v úřadu?

U mě v úřadu se neděje nic nekalého. Informace z anonymního dopisu, který podle mě vůbec nepsali zaměstnanci ministerstva, se neopírají o nic konkrétního. Pan Vrubel už dávno opustil své působiště ve společnosti Deloitte, které je mu vyčítáno. Pan Král sice svou malou společnost stále má, ta se ale zabývá jen vzděláváním a poradenstvím.

Nejde o žádného dodavatele ani výrobce, který by se na něčem přiživil. Nemá ani co ve svůj prospěch ovlivnit. Je to zkrátka expert na oblast zdravotnických prostředků, jakých v této republice není mnoho. Na ministerstvu pracuje za symbolických pět tisíc korun měsíčně. Je tu jen z toho důvodu, že chce něco dobrého dokázat. Nemůže svůj vliv nikterak zneužít.

Možná může. Jako váš poradce totiž nyní řeší problém, do kterého se mohlo Česko dostat i s jeho přičiněním. Mluvím konkrétně o skandálu se dvěma českými zkušebnami, které doposud testovaly umělé klouby a prsní implantáty. Zkušebny už několikrát propadly v auditu Evropské komise – výrobky, které pouštějí na trh, prý mohou být potenciálně nebezpečné. Komise proto doporučuje zkušebny zavřít a implantáty přezkoumat jinde. Pan Král byl přitom po celou dobu, co tento problém vznikal, expertním poradcem úřadu, který měl na zkušebny dohlížet. Nese tedy za současný stav spoluodpovědnost.

Tento problém ale neřešíme my na ministerstvu zdravotnictví. To řeší primárně ministerstvo průmyslu a obchodu. Pan Král tam působil v době, kdy ještě nebyl na ministerstvu, ale byl externí znalec v mezinárodní skupině, kde byla celá řada zástupců z řady oblastí. Včetně zástupců z ministerstva zdravotnictví, kteří normálně dnes na ministerstvu pracují. Nevidím v tom žádný problém.

Evropská komise se ale obrací jak na ministerstvo průmyslu, tak i na vás. Odpovídáte přece za bezpečnost pacientů. Máte také na starosti legislativu, která se týká zdravotnických prostředků.

Ano, určitou úlohu tam máme, ale nikoliv dozorčí. Toto je opravdu věc ministerstva průmyslu a obchodu.

Takže pan Král do této kauzy zasáhnout nemůže? Nemůže třeba problém ze své pozice bagatelizovat nebo jednání s Evropskou komisí ovlivňovat? Ve vašich očích ho nic z toho nemůže diskvalifikovat?

To si nemyslím. Navíc situace s těmi zkušebnami je složitější. Domníváme se, že za jednáním Evropské komise je spíš snaha snížit počet zkušeben a omezit tak jejich konkurenci. Proto ty kontroly.

Přísnější kontroly ale přece nezačaly zničehonic. Evropská komise je zavedla kvůli skandálům s výrobky, které mohly ohrozit zdraví a životy tisíců lidí – nejprve šlo o vadné prsní implantáty, potom o jedovaté umělé klouby. Jde tady o zdraví pacientů.

To jistě, ale ani jedna tato kauza se netýkala českých zkušeben. My se skutečně domníváme, že závěry těch kontrol nejsou tak zásadní, jak je prezentováno. Jedna z těch zkušeben možná nedopadla nejlíp, ale ta druhá by tady snad zůstat mohla. Chceme kvůli ní zabojovat.

Jinak by to mělo negativní dopad na ceny zdravotnických prostředků – výrobci by museli svoje produkty certifikovat v zahraničí, což by bylo výrazně nákladnější a promítlo by se to do ceny implantátů.

Poslanci přišli s nápadem, že by do budoucna mohly implantáty v Česku testovat vědecké týmy pod univerzitami. Podpořil byste toto řešení?

Zatím asi ne, i když je to jedna z možností.

Vedle zdravotnických prostředků je další vaší prioritou e-recept. Lékaři a lékárníci ho kritizují, je podle nich nedodělaný. Chybí třeba lékový záznam pacienta, který by upozorňoval na nežádoucí účinky, které má na svědomí vzájemné působení dvou různých léků. Kdy bude hotový?

Pokud všechno dobře půjde a podaří se rychle změnit zákon, tak příští rok. Zavázali jsme se k tomu, že do vlády půjde novela zákona v květnu.