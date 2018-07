Ministra Kněžínka v roli vládního prošetřovatele vystřídal Uher

Informační technologie - Informační technologie Programátor 45 000 Kč

Vývojáři softwaru Software Development Engineer. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 45000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce: Mezi vodami č.p. 2035/31, Modřany, 143 00 Praha 412, kontakt: Hruška Roman, tel.: 724003366, e-mail: roman.hruska@siemens.com, , - Solid skills in C# and the .NET framework, - Experience in using Microsoft Visual Studio as a main development environment, - Willing to take over responsibility in an agile team, - Hands on experience in one or more of the following technological areas: Object oriented design principles and design patterns, Database development (SQL, etc.), UI development (WPF), - Ability to work on development tasks, which includes debugging, testing, bug-fixing together with your team to increase value of the product and to our customers, - Fluent in English. Pracoviště: Siemens industry software, s.r.o. mezi vodami, Mezi vodami, č.p. 2035, 143 00 Praha 412. Informace: Roman Hruška, +420 724 003 366.