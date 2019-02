Ministři nemají být poslanci. Piráti chtějí klouzavý mandát

Pokud by Jiří Suchý zavítal do sněmovny a zazpíval slavnou písničku s refrénem Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu, asi by se nedočkal kladné odezvy. Piráti se totiž nehodlají vzít za vděk jen těmi ministry, kteří zrovna mají čas a přijdou v roli poslanců hlasovat. Proto navrhují zavedení klouzavého mandátu.

„Za současného stavu poslanec, který se stane členem vlády, dále vykonává obě tyto funkce. Typickým důsledkem je nízká účast členů vlády při hlasováních. Zavedení klouzavého mandátu posílí princip dělby moci a náležité kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou. Dále se výrazně zvýší množství času členů vlády pro výkon jejich funkce na plný úvazek,“ zdůvodňuje předlohu šéf pirátského klubu Jakub Michálek. Pofidérní spolek adoruje estébáky. Výbor odložil podněty na Jandu za jeho výroky Přečíst článek › Pod ní se podepsalo 46 poslanců, a to napříč stranami, konkrétně třeba Jaroslav Faltýnek z ANO nebo Jan Farský ze STAN. Klouzavý mandát funguje tak, že za poslance, který se stane členem vlády, nastupuje náhradník. V případě ukončení vládního angažmá se dotyčnému opět poslanecký mandát navrací. Tento princip funguje v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku. Naopak ve Velké Británii musí být ministr členem dolní sněmovny. Kdo chodí do práce Piráti argumentují i analýzou přítomnosti ministrů-poslanců na hlasováních v období druhé Babišovy vlády, tedy od 27. června 2018 do 31. ledna 2019. Nejděravější prezenci mají premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). V minulém volebním období (2013 – 2017) činila průměrná účast při sněmovních hlasováních u 14 ministrů celkem 54 procent, průměr za ostatní poslance činil 77 procent. Babiš se odvolal proti rozhodnutí úřadu. Chtějí mě vytlačit z politiky, řekl Přečíst článek › Návrh ovšem předpokládá změnu Ústavy ČR (ta v čl. 26 říká, že poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně) a zdaleka není zřejmé, zda se přetaví v realitu. Není totiž jasné, co by se stalo v případě, že ministr ve vládě skončí a vrátí se do sněmovny, kde už ovšem místo něj bude sedět náhradník. Ústavní soud v roce 2009 rozhodl, že právo na mandát a jeho plný výkon je silnější než právo volit (šlo o kauzu Melčák a zrušení předčasných voleb). Hnutí ANO v minulosti chtělo klouzavý mandát prosadit, původně pro poslance i senátory. Na hlasování ale nedošlo. Přítomnost členů vlády, kteří jsou zároveň poslanci, ve Sněmovně:

Andrej Babiš - 32,6 %

Antonín Staněk - 50,1 %

Jan Hamáček - 58,2 %

Dan Ťok - 71,5 %

Adam Vojtěch - 76,7 %

Richard Brabec - 81,8 %

Klára Dostálová - 89,9 %

Průměrný poslanec - 82, 3 %



Analyzované období je od jmenování druhé Babišovy vlády 27. června 2018 do 31. ledna 2019. Ministerstvo vnitra chce změnit ústavu. Důvodem je i korespondenční volba Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová