Ministři: Školky se mají otevřít dvouletým dětem

Do debaty o tom, zda má stát garantovat místa v mateřských školách i pro dvouleté děti, včera rázně vstoupila vláda. Negativně se totiž postavila k návrhu novely školského zákona z pera Václava Klause mladšího a dalších poslanců ODS.

„Chceme dotáhnout program pro financování regionálního školství a zajistit potřebné zázemí, ale rušit to nebudeme,“ uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Kolem tohoto tématu se rozvířila vzrušená diskuse, která se jednak točila kolem toho, zda takto malé děti vůbec do školských zařízení patří, jednak upozorňovala na naprosto nepřipravený terén.

Odpor starostů

Před dvěma roky se sněmovna přiklonila k návrhu, který rozšířil povinnost státu nabídnout místa ve školkách od roku 2020 i pro dvouleté děti. Od té doby se ale situace v regionech téměř nezlepšila, kapacit je stále málo, chybějí učitelky, chůvy a stavebně upravené prostory, ale také třeba specializované kontejnery pro papírové pleny. Zřizovatelé školek, jimiž jsou většinově obce, se proti zákonu bouří.

Při nedávném veřejném slyšení, jež inicioval senátor Jiří Růžička (TOP 09), se za Klausovu novelu postavila naprostá většina přítomných ředitelek a učitelek MŠ, psychologové i speciální pedagogové. Ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) Deníku tehdy sdělil, že je ochoten diskutovat o změně. „Věřím, že kde je to možné, vyjdou a vycházejí zřizovatelé rodičům vstříc i bez plošné povinnosti,“ uvedl.

Motivace pro mladé

Jeho vládní šéf to ale vidí jinak: „V roce 2016 ukončilo vysokoškolské vzdělání 78 tisíc lidí, z toho 60 procent žen, které chtějí mít rodinu a jít zároveň do práce. V rodinné politice jsme nešli správnou cestou, nefungují služby, jesle, skupiny, sdílené pracovní místo, startovací byty, novomanželské půjčky. Musíme motivovat mladé lidi, aby měli děti, a připravit jasný plán, jak to udělat,“ řekl včera Andrej Babiš. Opírat se přitom hodlá o Svaz měst a obcí.

„Je to poprvé, kdy se premiér o náš názor zajímá, což vítáme. K povinnosti umisťovat dvouleté děti jsme měli rezervovaný postoj. Stát nemůže obce zavazovat k realizaci objektivně nesplnitelných očekávání. Jsme ale ochotni se o tom bavit, a pokud vláda bude v tomto směru iniciativní, může se situace během tří let hodně změnit,“ míní František Lukl, předseda Svazu měst a obcí. S premiérem se o tom budou bavit příští týden.

Senátor Jiří Růžička tak optimistický není. Podle něj už slibů bylo dost. „Není to vůbec jednoduché, školky s místnostmi a zázemím pro dvouleté děti nepostavíte obratem ruky, je tam spousta omezení, nemůžeme tolik práce navíc požadovat ani po učitelkách MŠ. Z mého pohledu je třeba prosadit novelu, která by povinnost garance míst rušila,“ pravil pro Deník Růžička. O to se mohou pokusit jak senátoři, tak poslanci při projednávání materiálu v parlamentu. Možná bude stačit oddělení této pasáže od dalšího Klausova požadavku, jímž je zrušení povinnosti navštěvovat poslední rok MŠ pro předškoláky. I tuto změnu vláda včera odmítla.