Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvažuje o zásadním zeštíhlení justiční soustavy v Česku. Dosavadní čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by nahradil třístupňový, z něhož by vypadly vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Benešová v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN) uvedla, že je to zatím její předběžná úvaha, počká na analýzu práce obou vrchních státních zastupitelství i názor odborníků a bude respektovat většinový názor.

"Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, tak by vrchní státní zastupitelství šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy. Nemůžete mít někde vrchní státní zastupitelství a nemít soudy. Nejde to ani obráceně. Je to moje předběžná úvaha," uvedla Benešová, který se ministerské funkce ujala v úterý.