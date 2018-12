Ministryně Dostálová: Pozastavení evropských dotací se týká pouze Agrofertu

Evropské dotace byly do vyjasnění problému okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastaveny pouze Agrofertu. ČTK to dnes sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že Evropská komise nebude vyplácet Česku dotace do vyjasnění situace kolem střetu zájmů.

„Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu,“ uvedla Dostálová v SMS. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací. K záležitosti se podle ní vyjádří ministerstvo financí, které zodpovídá za proplácení. Komisař Oettinger: Firmy spojované s Babišem nebudou dostávat dotace od Unie Přečíst článek › Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček podle České televize o situaci hovořil s premiérem Andrejem Babišem. Vláda se situací bude zabývat v pondělí. „Klíčové je, aby nebylo ohroženo vyplácení pro ČR,“ řekl Hamáček. Různé nalýzy Evropský parlament se ve středu zabýval bodem s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK, podle které český premiér profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli ho převedl do svěřenského fondu. Společnost však něco takového odmítá. „Trváme na tom, že vše je podle práva. Potvrzují to i naše právní analýzy. Pan Andrej Babiš učinil vše, co po něm český právní systém vyžadoval. Svěřenské fondy neřídí ani neovládá. Agrofert čerpá dotace zcela v souladu s českým i evropským právem,“ citoval v pondělí server Seznam Zprávy z prohlášení společnosti Agrofert. V kauze Čapí hnízdo vypovídala hlavní obviněná: Babiš o dotaci nevěděl Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce