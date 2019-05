A právě kvůli možnému zásahu do soustavy žalobců občané i opozice protestují. Obávají se, že by na návrh Marie Benešové mohl skončit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a následně i pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.

V rozhovoru pro Deník ale Benešová tyto obavy odmítá. Chystá sice novelu zákona o státním zastupitelství, která by měla stanovit časově omezené a jednorázové funkční období vedoucích funkcionářů státního zastupitelství, avšak jejím záměrem prý není odstavit Zemana a Bradáčovou: „Navrhnu dostatečně dlouhé přechodné období, které nebude znamenat náhlý konec vrchních nebo nejvyššího státního zástupce.“

Legislativní úprava má přinést i větší jistotu nejvyššímu žalobci, jehož už nebude moci odvolat vláda, a to bez udání důvodu. Napříště to bude moci učinit jen senát Nejvyššího správního soudu na základě kárného řízení. O podobě novely ale rozhodnou zákonodárci a Benešová připouští, že může doznat značných změn.

Účelovek jako máku

V obsáhlém rozhovoru ministryně spravedlnosti konstatuje, že v České republice je možné objednat si trestní stíhání, což dokládá na několika příkladech i nedávném zdůvodnění rozsudku Okresního soudu v Mostě.

„Zaplaťpánbůh, že v naší justici působí soudci, kteří to dokážou odvážně popsat. Nelze před tím zavírat oči a tvářit se, že to neexistuje. Jak jsem si všimla, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman to třeba vůbec nepřipouští,“ říká Benešová.

Topolánek ji rozesmál

Na adresu demonstrantů pak uvedla, že je o svých dobrých úmyslech nehodlá nijak přesvědčovat. „Ta náměstí vnímám jako součást předvolební kampaně, neboť za týden jsou volby do Evropského parlamentu a spousta lidí se tam zviditelňuje. Nikdy jsem žádné kauzy nezametala a dělat to nebudu. Když jsem tam viděla pana expremiéra Topolánka, tak mě to skutečně rozesmálo. Jeho přítomnost smysl protestů naprosto devalvuje.“

