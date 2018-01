Mirek Topolánek pro Deník: Nereprezentuji velké kluky z byznysu

Kdyby Mirek Topolánek ve volbě hlavy státu uspěl, byl by třetím českým prezidentem, který seděl v premiérském křesle. Strakovu akademii obýval v letech 2006 až 2009, byl také senátorem a poslancem. Dlouholetá politická zkušenost je jeho předností, ale také nedostatkem. Záleží na tom, s čím si voliči jeho vládu spojují. Do kampaně vnesl sobě vlastní ráznost, otevřenost a neakademický pohled na výkon prezidentské funkce.

Papež František ve svém novoročním poselství řekl, že bychom měli zapomenout na tíhu minulosti a soustředit se na to opravdu důležité. Co je důležité pro Českou republiku v roce 2018?

Papež František chtěl, abychom se dívali dopředua dělali pozitivní věci směrem k budoucím generacím. Podle mě ale na minulost zapomenout nesmíme, nebo ji budeme nuceni opakovat. Češi se ještě nevyrovnali s poslední totalitou, takže zapomínat mi připadá skoro sebevražedné. A je to vidět i v poslední době.

Lidé se k minulosti vracet nechtějí. Kdo jim ji připomíná, je škůdce, neboť jim připomíná jejich vlastní omyly a pochybení. Papežovu poselství i jako katolík rozumím velice dobře. Nicméně to zapomínání, speciálně v roce stého výročí vzniku Československa, kdy jsme byli každý druhý den nesvobodní a každý třetí okupovaní, by tak úplně platit nemělo.

Rozumíte i papežovu nabádání, abychom se vyvarovali opojení konzumem a přijímali lidi hledající útočiště, tedy uprchlíky?

První část jeho výzvy podepisuju absolutně. Nesouvisí s migrací, ale s tím, kam se dnes řítí celá euroatlantická civilizace. K nivelizaci všech hodnot, na nichž vznikla, ke společnosti konzumu a plýtvání. To druhé pro mě platí jen v případě válečných uprchlíků podle Ženevské konvence, které přijímat musíme.

V mé představě jsou to ženy, děti a senioři. Muži z oblastí válečných konfliktů mají bojovat. Nevím, proč by měli být u nás, když mají bránit svoji vlast. Nemohu tedy souhlasit s masivní nekontrolovanou migrací mladých mužů s nataženou rukou.

Vy jste se ještě před ohlášením kandidatury striktně ohradil proti politickému islámu, který jste označil za zlo 21. století. Dá se proti němu účinně bojovat jinak než hermetickým zavřením hranic?

Samozřejmě už nyní v naší legislativě existuje možnost kriminalizovat propagaci nacismu, komunismu a dalších nenávistných ideologií. Kdyby se paragrafy uplatňovaly v plné šíři, mohlo by to stačit. Osobně bych si přál, aby přímo v zákoně byl jmenován i politický islám. Spousta muslimů na celém světě žije naprosto mírumilovně, ale radikalizací se stává islamismus hrozbou pro celou naši civilizaci.

Jaký nabízíte recept pro jeho vymýcení?

Tajné služby, policie a všechny orgány k tomu určené musejí mít zcela pod kontrolou radikální muslimy, kteří do Evropy jezdí, kteří k nám emigrují, i ty, kteří tady už jsou. Speciálně jde o imámy a militantní jedince radikalizující i muslimy, kteří doposud neměli touhu uplatňovat právo šaría ve své komunitě, případně v občanském životě.

Uzavření našich hranic by byl poslední zoufalý krok v případě, že by Evropa nebyla schopna bránit vnější schengenskou hranici. Nechci strašit, ale exodus z Afriky a Blízkého východu ještě ani pořádně nezačal. Měli bychom stát na straně rozumných, kteří prosazují migrační a azylové právo, umožňující pobyt na vlastním území pouze válečným uprchlíkům.

Jako prezident byste jezdil do Bruselu a aktivně se snažil tuto vizi přetavit v realitu?

Je to jistě jedna z věcí, kde bych našel společnou řeč i s Andrejem Babišem, který se při své první cestě do Bruselu snažil představit český pohled na věc. Paralelně prováděná diplomacie na nejvyšší úrovni, shodná u premiéra, prezidenta, šéfů obou komor a celé diplomacie, je jedinou cestou k přesvědčení dalších států a dosažení blokace nového azylového a migračního práva, známého jako Dublin IV. Totéž platí pro Evropský sociální pilíř, který by nás dokonce nutil vyplácet migrantům vyšší sociální dávky, než je v naší zemi běžné, což mi připadá absolutně nepřijatelné.

Dokázal byste najít společnou řeč s Andrejem Babišem, jehož dost kritizujete, i v ostatních věcech?

První kroky premiéra Babiše ukazují, že nemíní přesměrovávat zahraničně-politickou orientaci České republiky. V tomto smyslu od něj neočekávám nic, s čím bych zásadně nesouhlasil. On chce ale řídit stát jako firmu a chová se zatím jako člověk schopný téměř všeho, co by mu zajistilo nekontrolovanou dominanci na české politické scéně.

Co byste dělal pro korekci tohoto stavu?

Naplní-li Miloš Zeman svou představu ješitného starce a ještě ve svém končícím funkčním období ustaví druhou Babišovu vládu, narýsuje tím vývoj a dalšímu prezidentovi zabrání vstoupit do děje přímo. Andrej Babiš jede mezi svátky lyžovat, zatímco pokladní z Lidlu nebo dělníci musejí jít normálně do práce. To je arogantní. Je zřejmé, že nevyjednával o podpoře pro svou vládu, což měla být primárně jeho práce, protože ji v podstatě nepotřebuje a nechce. Nerad se dělí.

Možná tu druhou už pro něj dojednal Miloš Zeman…

Miloš Zeman hlavně tvrdí, že menšinová vláda bez podpory sněmovny a v demisi je plnohodnotná… Prezident Klaus, Havel i každý rozumný politik by pozvedl obočí. Něco takového vůbec není možné. Stihne-li tedy Miloš Zeman jmenovat po demisi první Babišovy vlády i tu druhou, je pro příštího prezidenta fakticky nemožné do toho zasáhnout. Pokus předsedy sněmovny už nemá hlava státu pod kontrolou.

Takže po 8. březnu, kdy se nový prezident ujme funkce, by jen z hradního povzdálí pozoroval, jak Andrej Babiš vládne?

Prezident může chodit na vládu, prezentovat svůj názor, zvát si ministry na Hrad a pokoušet se je nějak nasměrovat, účastnit se zasedání obou parlamentních komor, jednání výborů a komisí, ale to je tak zhruba všechno. A pochopitelně iniciovat veřejnou diskusi. Reál-ně však do vládní a parlamentní politiky kromě výlučných pravomocí zasahovat nemůže, ba dokonce nesmí. Spoléhám na to, že tu je Senát a Ústavní soud, který má podle článku 9 Ústavy ČR chránit základní demokratické atributy státu. Pokud by se politika vychylovala mimo ústavní mantinely, může soud zasáhnout.

Kdyby byl časový harmonogram jiný a vy jste měl jako prezident možnost ovlivnit druhý pokus, doporučil byste své bývalé straně ODS jít do vlády? Senátor Tomáš Jirsa kupříkladu míní, že pokud by Babiš nabídl eventuálnímu koaličnímu partnerovi ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí, mohla by o vládním angažmá uvažovat i ODS.

To je sice relevantní názor, ale pokud to nebude jednotná pozice ODS jako celku, tak vůbec nemá cenu tuto diskusi začínat. Ale to jste zbytečně daleko. Měl-li by nový prezident druhý pokus od počátku v ruce, což evidentně Miloš Zeman nepřipustí, hra by začala znovu. Nejprve by došlo k pověření o vyjednávání vlády. To by mohl opět získat Andrej Babiš. Dal bych mu tak tři týdny, aby vyjednal většinovou koalici. Kdyby se mu to nepodařilo, pověřil bych buď někoho jiného, nebo mu dal další lhůtu.

Připomínám, že prezident může pověřit, případně jmenovat kohokoliv. V minulosti to bývali i lidé zvenčí. Jiří Rusnok za Zemana, Josef Tošovský za Havla, Jan Fischer za Klause. Tento model ovšem nepovažuji za ideální, neboť nese stopy manipulace politickou scénou. Prezident ale může pověřit i druhého na pásce, tedy Petra Fialu. Ale hlavně musí stále jednat s parlamentními stranami a nutit je k jednání. V momentě, kdy jmenuje premiéra a jeho vládu, je hotovo.

Takže být na Hradě vy, Andrej Babiš by se daleko víc snažil o dohodnutí koaličního vládnutí s většinovou podporou?

Byl by pod velkým tlakem, neboť by neměl jistotu, že po prvním pokusu by byl jmenován i podruhé. Musel by totiž případně vyklidit pozice poté, co před Vánocemi sestavil jednobarevnou vládu a uskutečnil „noc dlouhých nožů“. Mimochodem, ty razantní personální změny, obcházející služební zákon, mi přišly nebývalé a necitlivé. Před svátky, s vládou ANO, bez deklarované podpory sněmovny. Vnímám to jako úvodní silový krok, který ukazuje, jak to může pokračovat dál.

Devítka prezidentských kandidátů představuje různé proudy české společnosti…

Myslím, že nemáte pravdu. Jsou tam pouze tři proudy. Jeden představuje Miloš Zeman, další jsou Antizemani, kteří reprezentují druhou polovinu společnosti, a pak tu je třetí proud, což jsem já.

Koho zastupujete, když Zeman a Antizemani obsadili obě poloviny společnosti?

Tak to úplně není. Jsem si jistý, že umím spojit kavárnu s hospodou. Téma bezpečí, které silně hraje Miloš Zeman, oslovuje velkou, převážně negativně naladěnou a nespokojenou část společnosti, která má obavy z migrace, ze smrti, z bídy, z nemoci. Antizemani akcentují téma svobody, kontinuitu polistopadových vývoje, odpor k šikanování podnikatelů a živnostníků. Mezi oběma skupinami je hluboký příkop.

Snažím se reprezentovat obě poloviny, čímž se vystavuji riziku, že mi nakonec jedna ukáže červenou kartu, protože podporuji tu druhou, a ta druhá mi dá červenou za to, že podporuji tu první. Přesto chci přinést opak toho, co vyčítám Miloši Zemanovi, který společnost takto rozdělil. Chci dát oběma skupinám šanci a prosazovat obě mé priority. Bezpečí i svobodu! Musí přijít někdo, kdo se pokusí obě půle národa spojit. To není Miloš Zeman ani Antizemani, ale může to být Mirek Topolánek.

Pro mnoho lidí jste ale představitelem proudu, který by se dal nazvat zájmy velkokapitálu, jmen jako Petr Kellner, Daniel Křetínský, Marek Dospiva, Patrik Tkáč, zkrátka nejbohatší podnikatelé, kteří mají velký vliv, možná větší než většina politiků.

Nikdy jsem nezastupoval velkokapitál. ODS byla spíš stranou hokynáře a kadeřnice v naší ulici, živnostníků a lidí práce. Pokud tomu tak nebylo, docházelo k deformacím, což byl také důvod, proč jsem z té strany nedobrovolně odešel. Prohrál jsem válku právě s lidmi navázanými na nejrůznější regionální a celostátní struktury. Rozhodně tedy nereprezentuji tyhle velké kluky z byznysu.

Ani Daniela Křetínského?

Dan Křetínský je můj zaměstnavatel a nebyl úplně nadšený z mé kandidatury, i když mě podporuje. Máte pravdu v tom, že rozdíl mezi kmotry a kmotříčky, s nimiž jsem bojoval já, a oligarchy dneška je značný. Právě proto kandiduji na post prezidenta. Jeden z největších oligarchů, jímž je Andrej Babiš, uchvátil moc v České republice, počínaje represivními složkami, přes média až třeba po potravinový řetězec. Vidím to jako nezdravé.

To, že někteří lidé po listopadu zázračně zbohatli, je průvodním jevem transformace ekonomiky. Neříkám, že úplně pozitivním, ale byl bych ochoten se s ním smířit. Budovat kapitalismus bez kapitálu bylo složité. Navíc jsem u toho nebyl… Nepřijímám ale to, že Andreji Babišovi nestačil vliv a chtěl získat a také získal rozhodující podíl na řízení státu. To vnímám jako nebezpečný jev pro demokracii a další vývoj v této zemi.

Jenže každý v Česku to o Andreji Babišovi ví. Co ale víme o zájmech Petra Kellnera, který měl těsné vazby na Václava Klause a má je na Miloše Zemana? Tuší někdo, do jaké míry se věcí dějí na základě rozhodnutí prezidenta Zemana a do jaké pod Kellnerovou taktovkou?

To je možná pravda, nevím. Mohu vás ale ubezpečit, že sice budu provádět ekonomickou diplomacii ve smyslu prosazování českých producentů na zahraničních trzích, ale určitě nebudu pod vlivem „velkých kluků“. Právě proto, že jsem v politice zažil, jak velký může být. Mně spíš vadí, že ačkoliv se o mně říká, že za mnou stojí velký kapitál, což evidentně pravda není, nikdo se nepídí po tom, proč pana Drahoše podporují lidé, jako jsou Ulčák, Velek, Bobela, Dobrovský či Pudil. To jsou přece buď lidé minulého režimu, nebo ti, co zázračně zbohatli právě v divokých 90. letech, kdy já byl mimo politiku.

Asi se shodneme, že prezident by měl lidi povzbuzovat k tomu, aby dělali svět a především naši zemi lepšími. Zapadá do této ambice vaše formulace, že chcete být vzdělanostní prezident?

Určitě ano. Prezident si může dovolit ten luxus oslovovat společnost jako celek. Musí bránit slabé proti silným, chudé proti bohatým, ochraňovat handicapované, děti, seniory, kteří si bez pomoci poradit neumějí. Každá společnost je tak bohatá, jak se umí postarat o ty, kteří to sami nezvládnou. Když to nedokáže, přestává být demokratickou společností. Navíc může prezident mít i svá specifická témata.

Pro mne třeba otázku vzdělanosti, inovací, vědy a výzkumu. Mrzí mě, že se u nás na osm let zastavil proces digitalizace. Po Czech POINTech, datových schránkách a základních registrech, které zavedla moje vláda, jsme byli ve světě, co se týče e-Governmentu na 25. místě. Dnes jsme na padesátém. V digitalizaci jsme v EU až osmnáctí. Přes všechny dotace to nejde tak rychle, jak by bylo třeba.

Musíme začít u sebe. Debyrokratizovat českou státní a veřejnou správu, snížit úroveň administrativních bariér, které brání většímu rozmachu, modernizaci a propojení. Zároveň platí, a to je moje druhé téma, že existuje stále větší propast mezi digitální a nedigitální společností, mezi mladými a starými, bohatými a chudými. Budu se zasazovat o to, aby se do všech norem promítlo právo na soukromí. Každý nemusí mít svůj elektronický účet, kartu, wifi, mobil, televizi. Jsou lidé, kteří na to buď nemají, nebo se rozhodnou to nemít. Přes všechny digitální tendence musíme umožnit lidem být off-line. Právo svobodné volby musí platit i zde.

V příštím týdnu přineseme ještě rozhovory s dalšími uchazeči: Michalem Horáčkem a Jiřím Drahošem. Miloš Zeman ho poskytnout odmítl.