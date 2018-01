Topolánek: Zeman je nemocný člověk, účast v debatách by mu ubrala podporu

Pokud bude současný prezident Miloš Zeman opět zvolen do funkce hlavy státu, nebude schopen ji dalších pět let plnohodnotně vykonávat. Je to nemocný člověk. Na tiskové konferenci to dnes řekl kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. Česká republika podle něj potřebuje silného prezidenta, který bude mít dost zkušeností, energie a bude umět se zastat lidí proti Bruselu i silnému premiérovi.

Prezident, který rozděluje společnost jako Zeman, je podle Topolánka slabý prezident. Podle Topolánka hlavní důvod velké voličské podpory Zemana je, že se s ním voliči v poslední době nepotkali. Poznamenal, že to nemyslí pejorativně, zároveň dodal, že Zeman je nemocný člověk. V předvolebních debatách podle něj nevystupuje, protože by mu to ubralo podporu. Topolánek poznamenal, že pokud bude Zeman znovu zvolen, nebude schopen plnohodnotně svůj mandát dalších pět let vykonávat. Topolánkovi vadí formát předvolebních debat, kterých se účastní jen osm z devíti kandidátů. Nedostávají podle jeho názoru stejné otázky a nemají možnost se utkat v diskusi. Podle Topolánka to proto je "klouzání po povrchu". Do začátku prvního kola prezidentské volby se některých z nich už nebude účastnit, dodal. ČTĚTE TAKÉ: Topolánek nepřišel do debaty TV Barrandov. Ovčáček přinesl fíkus Topolánek řekl, že jednou z priorit jeho kandidatury je boj proti rozdělování společnosti. Prezident by podle něj neměl patřit ani do jednoho tábora, musí umět mluvit se všemi a musí umět spojit uměle rozdělovanou společnost. Poznamenal, že prezident by neměl být "ani kývač, ani vítač". "Zeman ani antizeman žádnou alternativou není," podotkl. Topolánek představil své podporovatele. Jsou mezi nimi bývalý šéf pražské záchranky a někdejší senátor za ODS Zdeněk Schwarz či senátorka ODS a bývalá ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. ČTĚTE TAKÉ: Žalobce nedoporučil zveřejnění zprávy OLAF, Agrofert si stěžuje na vyšetřování Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že "pan prezident na zoufalé útoky protikandidátů v zásadě nereaguje". "Za sebe mohu uvést, že se tímto prohlášením definitivně potvrdilo, že protikandidáti nemají vůbec žádný pozitivní program pro republiku," dodal mluvčí.

Autor: ČTK