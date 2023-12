Kalousek do EP kandidovat nebude, rozhodlo vedení TOP 09

ČTK

Bývalý šéf strany a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek nebude za TOP 09 na kandidátce koalice Spolu ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl to na sociální síti X. Výkonný výbor TOP 09 se ho dnes navzdory řadě nominací z regionálních organizací na listinu nezvolil. Výkonný výbor podle zdrojů ČTK Kalouska vyzval, aby za stranu kandidoval do Senátu.

Miroslav Kalousek | Foto: Deník/Martin Divíšek