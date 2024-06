Třiadvacet let byl Miroslav Kalousek poslancem, ve dvou vládách byl ministrem financí, šéfoval KDU-ČSL a TOP 09. Založí další stranu? V pravidelném pátečním rozhovoru Deníku to nevyloučil.

Miroslav Kalousek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Člověk, který se politice věnuje třicet let a jednou už něco takového udělal, o tom nemůže nepřemýšlet. Zároveň nejsem jediný, kdo o tom přemítá. Pokládám téměř za jisté, že to někdo udělá, přičemž to nemusím být já. Nevylučuji zároveň, že budu kandidovat ve sněmovních volbách, ale výhradně za ideje, kterým věřím. Rozhodně nikoliv jenom proto, abych se vrátil do poslanecké lavice. To by byl příliš nízký cíl,“ uvedl.

Debakl vládních stran

A jak hodnotí výsledek voleb do Evropského parlamentu? „Nazývejme věci pravými jmény: pro vládní strany to byl debakl. Uvážíme-li, že šlo o typ voleb, k nimž příznivci vládních stran chodí častěji než sympatizanti opozičních, protestních a populistických subjektů, o to větší je to debakl. Celkový obraz politické scény je jednoznačný, 37 procent voličů pro vládu, 53 pro všechny ostatní. Nemyslím, že by se mohlo opakovat štěstí, jaké měly vládní strany před dvěma a půl lety, když propadl milion protestních hlasů. Teď jsme viděli, co se stane, když nepropadnou,“ komentoval.

Miroslav Kalousek.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Zadlužování v normálních časech je skandální

K Fialově vládě je velmi kritický, byť chápe, že dosáhnout shody pěti stran je obtížný úkol. Nejvíc jí vyčítá, že v oblasti veřejných financí neplní sliby, které voličům dala, ačkoliv prohlašuje, že to dělá. „Snad bych i snesl, kdyby řekla, že sice slíbila se strukturálním problémem něco dělat, ale nezvládla to. Za strašně nebezpečné ovšem pokládám, když lidem tvrdí, že to činí. Tak vzniká dojem, že je normální si v normálních ekonomických časech půjčovat 270 miliard a že to je rozpočtově odpovědné. No to není, naopak je to skandální a neúnosné. Ještě bych dokázal vládu podporovat, kdyby férově přiznala, že se jí to nedaří, ale když zcela nepravdivě tvrdí, že se jí to daří, vnáší do veřejnosti úplně falešný pohled na státní hospodaření. S tím se nemohu smířit, a tak vystupuji jako soukromá agentura uvádějící věci na pravou míru.“