Spuštění elektronických přihlášek na střední školy předcházelo značné očekávání. A dostavilo se velké zklamání, když systém nebyl v provozu ve čtvrtek 1. února, ale až v pátek večer. Jak jste to prožíval?

Mrzelo mě, že jsme to nestihli řádně a včas spustit. Do poslední chvíle jsem doufal, že to zvládneme. Proto se zástupci ministerstva školství dozvěděli až v šest hodin ráno, že se nám nepovedlo chybu odstranit. Snažili jsme se to s vývojáři opravit celou noc, vypadalo to na dvě tři hodiny práce, ale nebylo to o půlnoci ani ve tři ráno. Ve čtyři ráno jsem se proto rozhodl, že start odložíme a poslal jsem programátory po čtyřiadvaceti hodinách u monitorů spát, aby neudělali nějakou další chybu.

Systém teď běží bez jakékoli komplikace?

No jasně. Od doby, co jsme ho spustili, se žádný problém nevyskytl.

Může se ovšem stát, že se některým rodičům nepodaří do DiPSy (digitální přihlašovací systém) přihlásit přes identitu občana kvůli přetížení systému. Co jim radíte?

Nezbývá jim nic jiného než počkat a zkusit to za patnáct minut, za hodinu nebo další den.

Konkrétně v sobotu jsme narazili na podobný problém, když jsme byli pod DDoS útokem (hackerský útok trval zhruba deset minut, což způsobilo zahlcení systému – pozn. red.). Řadě uživatelů sev tomto krátkém časovém úseku nepodařilo přihlásit, od té doby ale vše funguje. Čas od času se objevují případy, kdy se nezobrazí seznam dětí přihlášeného rodiče. Tam je také nejjednodušší zkusit to o pár minut později.

Netrpělivost se dá pochopit, jde o budoucnost zhruba 120 tisíc dětí a vždy je kolem toho spousta nervozity. Přesto platí, že času je dost. Mají rodiče jistotu, že i když přihlášku odešlou v úterý 20. února, bude to mít stejnou hodnotu, jako by to udělali 3. února?

Na termínu, kdy byla podána přihláška, opravdu vůbec nezáleží. Neodvíjí se od toho žádné rozhodovací kritérium. Víme od novinářů, že existuje pár škol, které vypsaly měřítko podle hesla „Kdo dřív přijde, ten dřív bere“, ale to je v rozporu se zákonem a nesmí být použito. Pokud na to uchazeči někde narazí, měli by si stěžovat u zřizovatele nebo u České školní inspekce v případě soukromých škol.

Jako ředitel Cermatu doporučujete využít uživatelsky pohodlnější elektronický systém než postaru vyplňovat papíry a složky pak osobně donést na jednotlivé školy?

Určitě. Celý systém je postaven tak jednoduše, jak to jen šlo. Je intuitivní a mnoho lidí nám napsalo, že je přehledný a není na tom co zkazit. Naopak nikdo se neozval, že tomu nerozumí nebo si s vyplněním a odesláním neví rady. Jistě je ale relevantní otázka, co se stane, když se přihláška někde ztratí.

To se může stát?

Stát se to nesmí, ale v IT je ošidné říkat, že se něco nikdy nepřihodí. Každopádně když podáte přihlášku, na e-mail vám přijde potvrzení o jejím přijetí v PDF souboru. V něm je seznam všech škol, na které se žák hlásí, osobní údaje uchazeče i rodiče. Toto PDF je zapečetěno kvalifikovanou pečetí Cermatu. Pokud by se stalo, že by se někdy přihláška ztratila, stačí, když rodič přijde na školu s tímto PDF dokumentem. Půjde o dostatečný důkaz, že přihláška byla řádně a včas podána. V takovém případě bude muset ředitel uchazeče zařadit do výběrového řízení, i kdyby bylo po 20. únoru. Rodiče se tedy vůbec nemusejí bát toho, že by se přihláška v systému ztratila.