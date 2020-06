Němcová řekla, že pro kandidaturu má nejméně tři důvody. Není spokojena se současným stavem české společnosti a s tím, že vláda je "fakticky závislá" na KSČM. V Senátu chce dále zužitkovat dlouholeté politické zkušenosti a důležité podle ní také je, že získala podporu několika demokratických subjektů.

Předsedové ODS, TOP 09 a STAN se shodli, že Němcová je jednou z nejvýraznějších osobností české politické scény. Podle šéfa ODS Petra Fialy je zásadová, jde jí o hodnoty, principy, je připravena bojovat za právní stát, nezávislá média a svobodu. TOP 09 podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové měla zpočátku vlastního kandidáta, ale po jednáních se rozhodla podpořit Němcovou. "Těžko bychom hledali za moderní historie České republiky výraznější a odvážnější političku, která velmi jasně stojí na zásadách, které i nám jako TOP 09 jsou vlastní," řekla.

STAN chtěl původně do voleb v Praze 1 poslat spisovatele Jiřího Padevěta, který ale posléze řekl, že nechce kandidovat proti Němcové, protože sdílí stejné životní hodnoty a postoje. "Paní poslankyně Němcová je dlouhodobě člověkem, který zastává nejdůležitější a nejzásadnější hodnoty, které stojí za posledními 30 lety svobodného Československa, potažmo České republiky. Je dámou, která nikdy neuhnula v těžkých chvílích. Nebála se žádných konfliktů, kterých se mnohokrát muži báli," řekl šéf STAN Vít Rakušan.

Němcová je členkou ODS od roku 1992, dvakrát byla řadovou místopředsedkyní strany a v letech 2010 až 2012 vykonávala funkci první místopředsedkyně. Od roku 1994 byla osm let členkou zastupitelstva ve Žďáru nad Sázavou. Tam ji také v roce 1996 ODS nominovala do prvních voleb do Senátu. V prvním kole zvítězila, ve druhém ji porazil lidovec Jiří Šenkýř. Mezi lety 2010 a 2013 byla Němcová předsedkyní Poslanecké sněmovny, dvě volební období byla také místopředsedkyní dolní komory.

V obvodu Prahy 1 před šesti lety Hampl porazil předchozího senátora a někdejšího šéfa pražské záchranné služby Zdeňka Schwarze (za ODS). Senátní volby se uskuteční spolu s krajskými o prvním říjnovém víkendu. Kandidátní listiny je třeba odevzdat do konce července.