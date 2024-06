Také v českých médiích a sociálních sítích se na přelomu května a června hojně šířil snímek obézní mladé Američanky Sary Millikenové, dekorované stuhou Miss Alabama. Všechny příspěvky zdůrazňovaly právě její obéznost v kontrastu s titulem Miss. Proruské dezinformační kanály to vydávaly za důkaz „dekadence USA“. Věc má jeden háček: soutěž Miss Alabama není vůbec klasickou soutěží krásy Miss USA, jež vrcholí na Miss Universe.

„Stojí za to bojovat za normální svět!“ komentoval snímek obézní Sary Millikenové dekorované stuhou Miss Alabama poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.

„Nová miss Alabama! Sara Milliken váží 150 kg, má 160 cm, má cukrovku, denně vypije 5 litrů koly, nikdy nejedla zeleninu, miluje pizzu, chipsy Lays, KFC, aby se nemusela hýbat, využívá Foodoru, sleduje CNN, má invalidní důchod a teď má i potvrzeno, že je nejkrásnější holka Alabamy. Patříme na západ!!!“ uvedla stejný snímek facebooková stránka označující se jako „Blok proti idiokracii“ s 8,9 tisíce sledujících.

„Že jsou Američani pošahaní, je všeobecně a dostatečně známo. Teď tomu navíc nasadili korunu, a to doslova. Kdesi jsem si přečetl, že v Alabamě volili novou Miss. Vítězka váží 150 kilo a je morbidně obézní,“ komentoval zmíněnou soutěž anonymně provozovaný projekt Svobodné rádio, přičemž nepřiznaně citoval titulek serveru iDnes.cz ze 7. června: „Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří.“

„Já si myslím, že v Alabamě nasadili do boje o Miss USA opravdu těžkou váhu. Jsem zvědavý, jak odpoví ostatní státy. Zatím jsem se o téhle nádheře nic nedozvěděl, ani stanovisko oblíbeného portálu Moon of Alabama. Až jej zjistím, budu vás informovat,“ dodal v komentáři anonym provozující Svobodné rádio, jež má být podle své vlastní prezentace „projektem skupiny svobodných lidí, kteří chtějí informovat pravdivě a nezkresleně o tom, co se děje doma a ve světě“ – s nezbytným dovětkem, že prý informuje bez cenzury.

Tyto a podobné komentáře ale pomíjely jednu základní věc, přičemž Svobodné rádio v ní dokonce výslovně dezinformovalo: zmíněná soutěž Miss Alabama, v níž vyhrála Sara Millikenová, totiž není součástí soutěže Miss USA, do níž každý stát posílá svou reprezentantku a celonárodní vítězka pak pokračuje v soutěži Miss Universe. Jde o úplně jiný typ soutěže.

Jak upozorňuje Anny Rascouët-Pazová se serveru Snopes ověřujícího fakta, ve Spojených státech amerických existuje více různých soutěží Miss, přičemž každá přisuzuje fyzickému vzhledu různou úroveň důležitosti.

Nejznámější – a dá se říci i nejvýznamnější – jsou tyto: Miss USA, Miss America a Miss United States. Sara Millikenová ale nesoutěžila za Alabamu ani v jedné z nich.

Miss USA za Alabamu je Diane Westhovenová

Soutěž Miss USA existuje od roku 1952. Původně se jmenovala Miss United States of America, na Miss USA byla přejmenována v roce 1962. Každý stát v ní vybírá svou reprezentantku, která se pak utká s ostatními v národním kole a vítězka národní soutěže pokračuje na každoroční mezinárodní soutěž krásy Miss Universe, kam své národní vítězky posílá řada zemí. Spolu se soutěžemi Miss World, Miss International a Miss Earth patří Miss Universe do tzv. velké čtyřky soutěží krásy.

Soutěž Miss USA má stále ve svých podmínkách promenádu v plavkách, v níž se posuzuje silueta soutěžících dívek, a dále prezentaci dívek ve večerních róbách, rozhovor s porotou, zodpovězení otázek na pódiu a podobně.

V této soutěži se letošní Miss Alabama stala Diane Westhovenová, 21letá studentka psychologie z alabamského Birminghamu se zájmem o zdravý životní styl a wellness. Sara Millikenová neměla s touto soutěží nikdy nic společného.

Miss America za Alabamu bude teprve vyhlášena

Soutěž Miss America je pořádána dokonce už od roku 1921, původně vznikla jako „revue krásy koupání“. Podmínky účasti v této soutěži byly původně velmi podobné jako v soutěži Miss USA, v roce 2018 ovšem došlo k výrazné a hodně medializované změně, že dívky už nebudou muset absolvovat promenádu v plavkách, neboť soutěž přijímá nový formát označovaný jako Miss America 2.0, který už nemá posuzovat soutěžící podle fyzického vzhledu.

Tento formát se ale nesetkal u diváků s úspěchem a nové vedení soutěže Miss America řadu jeho změn v roce 2023 anulovalo. Pravidla sice nadále nevyžadují promenádu v plavkách (přičemž její absenci kritizovaly v uplynulých šesti letech i některé soutěžící), ale v soutěži nechybí prezentace dívek ve večerních šatech a soutěžící také na pódiu předvádějí svou fyzickou zdatnost.

Vítězka Miss America za Alabamu nebyla v době uzávěrky ještě známa, protože alabamské kolo soutěže Misss America se uskuteční až ve dnech 26. až 29. června 2024. Opět ale platí, že ani tato soutěž nemá žádnou souvislost se Sarou Millikenovou.

Ani v Miss United States Sara nebodovala

Třetí americkou tradiční celonárodní soutěží krásy je Miss United States (Miss Spojených států). V datu jejího založení jsou jisté rozpory. Údajně poprvé byl tento titul použit už v roce 1880, kdy se na pláži Rehoboth v Delaware měla konat první zaznamenaná soutěž krásy ve Spojených státech a vítězka – „nejkrásnější neprovdaná žena v národě“ – měla získat právě titul Miss United States. Podle některých historiků jde ale o mýtus a tato soutěž se nikdy nekonala. Řada novinářů proto spojuje počátky Miss United States až se soutěží z roku 1937, kdy se tento titul začal objevovat u soutěží Miss v některých státech USA.

Zdroj: DeníkV roce 1957 si ochrannou známku Miss United States zaregistroval výrobce dámských plavek Catalina, který už od roku 1952 pořádal soutěže Miss USA a Miss Universe. Zatímco ale ochranné známky Miss USA a Miss Universe byly převedeny na nového vlastníka těchto soutěží, platnost ochranné známky Miss United States v roce 1999 vypršela – v roce 2005 o ni proto zažádala a v roce 2008 ji získala společnost Mrs. United States Pageant, Inc. Na rozdíl od jiných soutěží má tato titul krásy jako pro neprovdané, tak pro vdané ženy, tedy Miss a Mrs.

Za Alabamu zvítězila loni v této soutěži Samantha Blacková coby Miss Alabama United States a Abbey Hammacková jako Mrs. Alabama United States, letošní výsledky ještě nejsou známy. Nicméně stejně jako předchozí dvě, ani tato soutěž nijak nesouvisí se Sarou Millikennovou.

Co vyhrála Sara Millikenová?

Jakou soutěž tedy Millikenová vlastně vyhrála? Korunkou pro vítězku byla ve skutečnosti dekorována v soutěži National American Miss, která podle svého deklarovaného poslání více než fyzické vlastnosti oceňuje komunikaci a sebevědomí.

„Každá účastnice má příležitost stát se průkopnicí… a vyznačit směr svých budoucích úspěchů. Spíše než soutěž je National American Miss program zaměřený na růst sebevědomí. Zdůrazňujeme důležitost rozvoje dovedností v reálném světě a formujeme budoucí vůdce zítřka. Zapomeňte na vše, co jste si mysleli, že víte o slávě,“ uvádí National American Miss na svých stránkách.

Dnes 23letá Sara Millikenová, pocházející z alabamského města Atmore, se této soutěže zúčastnila už víckrát, pokaždé v jiné věkové kategorii: poprvé v 15 letech, kdy soutěžila v kategorii Junior Teen (od 13 do 15 let) a podruhé v 16 letech, což už byla kategorie Teen (16 až 18 let). Vyhrála v kategorii Miss, tedy od 19 do 24 let.

„Nemyslela jsem si, že je možné, aby mohla vyhrát tak rozměrná dívka. Nemyslela jsem si ani, že by mohl vyhrát někdo, kdo pochází z tak malého města Alabamy (Atmore má jen něco přes osm tisíc obyvatel, pozn. red.). Pracovala jsem doslova denně po dobu 365 dní,“ řekla Millikenová novinářům po svém vítězství. Národní kolo National American Miss se uskuteční čtvrtý listopadový týden.