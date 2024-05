Královnou krásy České republiky se stala jednadvacetiletá Adéla Štroffeková, kterou porota vybrala v letošním ročníku soutěže Miss Czech Republic. Příští rok tak pojede reprezentovat Česko na Miss World. Štroffeková získala i titul Miss Popularity.

Vyhlášení Miss Czech Republic 2024 v pražském Foru Karlín | Foto: ČTK

V rámci sobotního večera byly vyhlášeny i vítězky dalších kategorií. Miss Intercontinental se stala dvacetiletá Julie Smékalová, Miss International třiadvacetiletá Alina Dementjeva pocházející z Ukrajiny, Miss Supranational dvaadvacetiletá Michaela Macháčková a Miss Grand International pětadvacetiletá Veronika Biasiol (všechny oceněné jsou uvedeny v tabulce). Vítězky získávají věcné dary a zúčastní se různých soutěží či dostanou pracovní příležitosti.

V porotě zasedla zakladatelka a prezidentka soutěže Taťána Makarenko, kreativní ředitel Sam Dolce, loňská Miss Czech Republic Justýna Zedníková, letošní Miss World Krystyna Pyszková či první česká Miss World z roku 2006 Taťána Kuchařová.

Slavnostním večerem v pražském Fóru Karlín, který v přímém přenosu přenášela televize Nova Fun, provázeli Ondřej Novotný a Natálie Kočendová.

Vítězky Miss CZ 2024 Miss Czech Republic: Adéla Štroffeková, 21 let Miss Intercontinental: Julie Smékalová, 20 let Miss International: Alina Dementjeva, 23 let Miss Supranational: Michaela Macháčková, 22 let Miss Grand International: Veronika Biasiol, 25 let Miss Photogenic: Alina Dementjeva, 23 let Miss Popularity: Adéla Štroffeková, 21 let Miss Top Model: Julie Smékalová, 20 let

Krystyna Pyszková, která se Miss Czech Republic stala před dvěma lety a letos byla v indické Bombaji korunována nejkrásnější ženou světa, v úvodu finálového klání poznamenala, že nejdůležitější je začít sama u sebe, nebát se vystoupit z komfortní zóny a jít bojovat.

Všech deset finalistek, které mají zkušenosti s modelingem, módou či prací s dětmi, předvedlo, že si její slova vzaly k srdci.

Roční příprava

Na finále se ženy poctivě připravovaly celý rok, kdy se účastnily nejrůznějších soustředění zaměřených na etiku, seberozvoj nebo veřejné vystupování. Taťána Makarenko totiž uvedla, že královna krásy má být nejen krásná, ale i vzdělaná a vzorem pro mladé ženy. Finalistky ve věku 19 až 26 let při slavnostním večeru všechny dovednosti zúročily a předvedly, že nic nepodcenily.

Jako první byla promenáda v plavkách, následovala fashion show, při níž ženy představily módní značku Guess by Marciano, a přehlídka večerních šatů. Tu doprovodil zpěvem vítěz soutěže SuperStar z roku 2021 Adam Pavlovčin pocházející ze Slovenska. Posléze moderátor představil šestici nejúspěšnějších dívek z desítky finalistek, které postoupily dál, a porota s nimi vedla rozhovor.

Ženy odpovídaly na všetečné otázky porotců. Kupříkladu vítězka Adéla Štroffeková uvedla, že by ráda šířila své zkušenosti, dovednosti či dobrou náladu při charitě. Podle Michaely Macháčkové sociální status rodiny do určité míry definuje i situaci dítěte, ale roli hrají i jiné věci. „Každému dítěti by měla být dána příležitost studovat, co jen bude chtít,“ řekla.

Slzy na krajíčku

Podle Marie Babíčkové je důležité devítileté základní studium, které je vstupním bodem, specializaci je ale dobré zvolit si až na střední škole. Alina Dementjova má za to, že žijeme v rychlé digitální době, proto by mělo dojít k modernizaci výuky, aby každý student uspěl.

Julie Smékalová podotkla, že předsudky vůči ženám mají kořeny v historii. Na ženy i muže by ale podle ní mělo být nahlíženo stejně. Veronika Biasiol odpovídala na dotaz k sociálním sítím. Může to být na nich těžké, ale každý si podle ní ve svém životě i na sítích volí svou komunitu sám. „Může být inspirující, je to jen na nás,“ podotkla.

Loňská královna krásy Justýna Zedníková řekla, že na rok, kdy byla úřadující Miss, nikdy nezapomene. Poznala plno nových lidí, přátel, zúčastnila se mnoha akcí a setkání. „Vážím si vás,“ pronesla směrem k šéfce soutěže Taťáně Makarenko. Vyjádřila jí vděk za to, že rok mohla reprezentovat její dílo, které vypiplala a na kterém jí záleží. Obě měly na krajíčku. Dojaté v závěru byly i letošní vítězky.