„V rámci projektu se na školách vyskytl problém s obaly, ve kterých se produkty dodávají a jsou někdy nadbytečné, například jablko v kelímku,“ konstatuje ministerstvo v novele nařízení vlády, kterou poslalo do připomínkového řízení a kterou má Deník k dispozici.

Moderní trend

Školy jsou kvůli obalům zahlceny odpadem. Žadatelé o dotaci na dodávky ovoce do škol – tedy dodavatelé – tak budou muset jídlo buď dodávat ve vratných obalech, nebo používat „skupinové“ balení pro minimálně pět porcí.

Pokud to nedodrží hrozí jim pokuty ve výši jednoho až tří procent poskytnuté částky. „Celková částka na podporu u části projektu týkajícího se ovoce a zeleniny činí cca 325 mil. Kč, celkový počet žadatelů je devatenáct. Průměrná částka sankce tedy odpovídá 170 tisícům, respektive 510 tisícům korun,“ uvádí ministerstvo.

Stát tak kráčí ve stopách v současnosti moderního trendu nakládání s obaly. V jeho rámci hodlá u projektu změnit i složení dodavatelů. Větší podpory by se v rámci projektu mělo dostat regionálním výrobcům či sadařům ze stejného, maximálně vedlejšího kraje, než se odebírající škola nachází. „Místní a regionální produkty a jejich zařazení jsou důležité zejména z hlediska úzkého vztahu výrobce a spotřebitele, krátké přepravní vzdálenosti a především z hlediska čerstvosti produktu,“ dodává ministerstvo.

Výhoda pro malé

Poslední změnou je to, že stát zvýší finanční dotaci pro svačiny v malých školách, a naopak ji mírně sníží pro zařízení s více než 150 žáky. Například za jedno jablko pro menší školní zařízení bude platit 11,50, pro ta větší pak 10,40 koruny. Důvodem jsou prý větší problémy při zásobování malých škol.

Náklady projektu to navýší zhruba o deset milionů korun ročně. Nejedná se o nezanedbatelnou částku. Podle stránek ministerstva na něj bylo mezi školními roky 2017/2018 a 2022/2023 byly plánovány výdaje ve výši 620 milionů korun ročně.

Zhubněte, děti

Cílem projektu je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí a boj proti dětské obezitě, což je jistě chvályhodný cíl. Našli se ale i kritici, kteří poukazují na to, že se tak pouze likviduje přebytek na trhu. Výsměchem stíhají i to, že se v rámci programu podávají dětem ochucená mléka a jogurty, které obezitu rozhodně nevymýtí. Projekt přitom prošel změnami. Ještě před několika lety chtělo ministerstvo zvýšit zájem dětí o konzumaci ovoce tím, že by jim platilo exkurze do zemědělství.