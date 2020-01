V roce, kdy si úřad veřejného ochránce práv připomíná 20. výročí vzniku, se strhla nebývalá mela kolem jeho budoucího šéfa. Senát nominoval po končící Anně Šabatové advokáta Jana Matyse a vládního zmocněnce u Evropského dvora pro lidská práva Víta Alexandra Schorma.

Prezident Miloš Zeman, jenž může navrhnout také dva kandidáty, vybral poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou.

Rozumné odstoupení

Po zveřejnění článku o ochranném dohledu, jenž v roce 1979 podepsala společně s bývalým prokurátorem Josefem Urválkem, se od Válkové distancovala opozice, ČSSD i Andrej Babiš. Prezident Zeman pro Blesk uvedl, že kdyby se po těchto informacích o ní ve sněmovně hlasovalo, neprošla by. Její odstoupení zhodnotil jako rozumné. V pátečních Událostech, komentářích ČT promluvil Jiří Gruntorád, který ochranný dohled zažil na vlastní kůži.

Ohradil se proti argumentaci, že Válková musí skončit kvůli zneužívání tohoto institutu minulým režimem proti disidentům. Charta 77 totiž tehdy vydala prohlášení, podle něhož byl dohled nezákonný a odporoval i socialistické ústavě.

Naprostá většina recidivistů totiž „nebyla znovu odsouzena za trestné činy obecně kriminální povahy, nýbrž za maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy za pouhé selhání tváří v tvář nesnesitelným podmínkám a ponižujícím šikanám ochranného dohledu“.

Gruntorád zdůraznil, že Válkové nominaci nezpochybňuje kvůli jejímu členství v KSČ, ale kvůli osobní integritě. Podle něj se nemůže zabývat ochranou lidských práv někdo, kdo do roku 1989 nevěděl, co lidská práva jsou“.

Jde o velmi důležitý moment z hlediska výběru ombudsmana. Tuto funkci doposud zastávaly tři respektované a morálně nezpochybnitelné osobnosti, Otakar Motejl, Pavel Varvařovský a Anna Šabatová. Ačkoli veřejný ochránce práv se zabývá primárně ochranou občanů před zvůlí úřadů, lidskoprávní rozměr jeho činnosti je zásadní.

Vicepremiér Jan Hamáček by v této pozici rád viděl exministryni školství a poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou, která svou právnickou kariéru začínala v Motejlově týmu. Miloš Zeman sdělil, že tento návrh by si mohl osvojit. Podle Valachové by měla být dokončena volba nominantů ze Senátu a v případě jejího neúspěchu by „svou připadnou kandidaturu konzultovala s panem prezidentem“.

Opozice pro Schorma

Předsedové STAN, TOP 09 a Pirátů soudí, že tento post by měl zastávat člověk nezávislý na vládě a jakékoli straně. Jejich poslanci proto podpoří Schorma. Jejich postoj má logiku, zvláště ve světle prohlášení Anny Šabatové, že u současné vlády se jí nedaří prosadit žádný návrh, přičemž nejméně vstřícný je ministr vnitra Jan Hamáček. „Musím říct, že ať jdu sebelépe připravená, ať mám sebelepší argumentaci, tak nic, nic, nic,“ řekla v nedělní televizní debatě ČT.