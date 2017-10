Nejsme bořiči, upozorňuje Richard Brabec

Místopředseda ANO a vlády, ministr životního prostřední Richard Brabec má z volebního výsledku velkou radost a věří, že strany, které se dostaly do sněmovny, dají přednost funkční vládě před zmatky a nejistotou.

Lidé dali hlas Andreji Babišovi, přestože všichni věděli, že je trestně stíhaný. Jak si to vysvětlujete?

Tím, že si lidé vyhodnotili Andreje Babiše jako osobnost, která by měla dostat šanci vést tuto zemi. Po mnoha letech různých verzí opozičních smluv voliči chtějí něco jiného. Drtivá prohra klasických politických stran ukázala, že občané toho mají dost, a proto vzrůstá počet protestních hlasů. Jsem strašně rád, že my jako původně protestní hnutí jsme dokázali jejich důvěru přetavit v něco pozitivního, co posouvá zemi dopředu. My nejsme bořiči.

Znamená to, že si lidé přejí, aby Andrej Babiš řídil stát jako firmu?

Jsem o tom přesvědčen. Lituji ministry, kteří budou ve vládě, kterou by řídil Andrej Babiš. Znám ho 15 let a vím, jak bude kabinet fungovat. On bude vyžadovat tvrdou práci. Ministrům budou běžně zvonit telefony v pět ráno nebo o půlnoci. Bude sestavovat speciální týmy, které se budou muset na věcech dohodnout a na vládu přijít už s hotovou koncepcí. To je cesta efektivního řízení, která přinese jasné výsledky.

Ovšem to vše nastane pouze tehdy, získá-li ANO koaličního partnera. A všechny stany, které se do sněmovny dostaly, odmítají jít s obviněným premiérem do vlády. Vy věříte, že se to vyřeší?

Jsem zvědav na jejich povolební vyjádření. Neznamená to, že předtím straničtí lídři lhali. Jen si mysleli, že protibabišovské vymezení jim vynese hlasy, což se nestalo, viz TOP 09. Princip Antibabiš zjevně nezabral. Chci věřit, že se najdou konstruktivní subjekty, které si vyhodnotí, že je nejdůležitější shodnout se na nějaké personální vládní sestavě a povznést se nad to, co my nazýváme účelovou kauzou.

Babiše jako lídra se tedy nevzdáte?

V žádném případě, nechceme žádného stínového premiéra, on má tah na bránu, on udělal hnutí ANO a lidé volili především jeho. Bylo by pokrytecké, kdybychom před něj vystrčili kohokoliv jiného.

Andrej Babiš chtěl výrazně zredukovat počet ministerstev. Těšíte se na funkci superministra hospodářství?

Pokud mě někdo osloví, abych ve vládě byl, strašně rád bych pokračoval jako ministr životního prostředí.