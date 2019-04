Co vás přivedlo k saunování a kdy jste se rozhodl zasvětit svůj život právě saunování?

První stopy vedou do listopadu 2001, když jsem začal pracovat v Kodani v plaveckém a sportovním areálu Frederiksberg. Prvně jsem byl uklízečem, pak záchranářem, instruktorem plavání nejmenších, a nakonec jsem se v roce 2003 vyšvihl na pozici manažera spa centra. Můj předchozí zaměstnavatel pro nás uspořádal několik zahraničních cest do Německa, abychom si saunové ceremoniály „osahali“. Rozhodl se je totiž zavést i v našem centru.

Osahat si a stát se mistrem není ale totéž. Co vás motivovalo vydat se právě touto cestou?

Jako konzervativní Číňan jsem samozřejmě zažil kulturní šok. Nebyl jsem připraven na hordy potících se nahých lidí s ručníky. Prvně jsem saunové ceremoniály bral jen jako svou práci a povinnost, ale netrvalo dlouho, a práci jsem si, i díky pozitivním ohlasům návštěvníků, zamiloval. Motivace sílila, už nešlo jen o práci a o ceremoniály, bezhlavě jsem se do saunování zbláznil. Nikdy nezapomenu na svůj první ceremoniál, použil jsem pomerančové a mátové olejíčky.

AufgussSaunový rituál, při kterém saunový mistr mává ručníky koordinovanými harmonickými pohyby, které připomínají tanec. Hýbe tím výpary horkého vzduchu a párou a směřuje je na těla účastníků saunového rituálu. Starodávný rituál slouží k protažení a uvolnění ztuhlých svalů a násobí se jím také blahodárné účinky sauny.

Stal jste se vůbec prvním šampionem v Classic Sauna Aufguss (klasické saunové ceremoniály) na mistrovství v Dánsku. Došlo i v saunových rituálech od roku 2005 k nějakým změnám?

K obrovským změnám. Postupně se přešlo od stylu Classic Sauna Aufguss, kdy je mistr v těsnějším kontaktu se svými „diváky“, k volnému neboli freestyle stylu, což znamená show. Z diváků se stalo spíše pozorující obecenstvo, které si užívá saunový „koncert“ mistra. Podle průzkumu je Dánsko vůbec první zemí, která uspořádala národní mistrovství v saunových ceremoniálech Aufguss, jak v té klasické podobě, tak i ve freestyle.

Je něco, co by nás Evropany při saunování v Malajsii určitě překvapilo?

Možná budete překvapená, ale saunování či saunové ceremoniály nemají v Malajsii skoro žádnou tradici. Pokud se tam kohokoliv zeptáte na saunu, spíš se ušklíbne a jde dál.

Například Norové se saunují velmi dlouho, jejich ceremoniál může trvat třeba i hodinu. Má i dánská saunová škola svá specifika?

V Dánsku je populární zimní koupání, zejména v moři. Jeho tradice sahá do konce 18. století. Najdete tam 137 takzvaných „zimních lázní“. Mají více než čtyřicet tisíc členů a sedmdesát z nich má i saunu.

Jste aktivním saunérem i dnes, nebo si pobyt v sauně užíváte spíše jako návštěvník?

Poté, co jsem se zúčastnil osmi mistrovství Dánska a pěti světových mistrovství, jsem se rozhodl si ceremoniály více užívat. V roce 2014 jsem byl dokonce členem v komisi rozhodčích na mistrovství světa v saunových ceremoniálech – Aufguss WM. Nominace mě velmi obohatila a výrazně „nakopla“ vpřed.

Takže předáváte své zkušenosti nováčkům i dnes?

Naštěstí jsem stále aktivní, pořád se učím něco nového a věnuji se nácviku nováčků, předvádím saunové ceremoniály jak v Dánsku, tak i jinde v Evropě. Rád bych se stal ambasadorem zážitkového saunování Aufguss a pokračoval v mém „poslání“ předávat a sdílet znalosti. Jsem zastáncem hesla, které mi vštípil už můj otec, že život je učení a poznávání. Učíme se tak dlouho, dokud žijeme.

Kolik času by podle vás měl člověk trávit v sauně?

To je hodně individuální. Záleží samozřejmě na predispozicích každého člověka nebo na jeho dosavadních zkušenostech se saunováním. Někteří experti tvrdí, že začátečníci by měli saunu navštěvovat jednou týdně na maximálně 30 minut s přestávkami.

Vy máte doma určitě svou privátní saunu, že?

Ne, zatím jsem si žádnou nepořídil, ale doufám, že ji jednou v budoucnu budu mít také.

Jako saunér, účastník světových soutěží a člen výboru dánské saunové asociace cestujete po saunách po celém světě. Kde se vám líbilo nejvíce a proč?

Každá sauna má své kouzlo a svá specifika, každá je totiž jedinečná z hlediska interiéru, exteriéru, designu, kapacity a mohl bych pokračovat dále. Záleží, co máte ráda a co upřednostňujete. Někomu vyhovuje soukromá sauna, někdo má rád lidi, někdo si zase užívá v páru…

Působíte jako porotce světových soutěží v saunových ceremoniálech. Co je pro vás rozhodující při hodnocení soutěžícího a jaké saunové ceremoniály se vám líbí?

Sauna Aufguss se stává stále více populární a nároky na uchazeče se tím pádem zvyšují. Je důležité, aby budoucí „Aufguss mistr“ čili mistr saunových ceremoniálů ovládal jak prvky klasického stylu, tak i freestyle saunových ceremoniálů. Základem úspěchu je dřina, oddanost, odhodlanost i špetka talentu.

Vzpomenete si na ojedinělý zážitek z ceremoniálů, který vám utkvěl v paměti?

Vybavím si jich jen pár. Byly to ceremoniály na historické či filmové motivy. Doufám, že se opět nějakého s touto tematikou zúčastním.

Lay Pang OngJeden z nejlepších světových saunamasterů, kterého saunový svět zná pod přezdívkou Mr. Pang, původně pochází až z daleké Malajsie. Uznávaný specialista v relaxačních saunových rituálech přesídlil do Evropy a momentálně působí v Dánsku. Má na kontě mnoho úspěchů. Je pětinásobným mistrem Dánska ve freestyle saunových ceremoniálech, účastníkem světových soutěží, členem výboru dánské saunové asociace a pravidelně zasedá v porotě mezinárodních soutěží či mistrovství světa, navíc je také ambasadorem „art of science“ v saunových ceremoniálech.