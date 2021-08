Vláda dnes schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Na twitteru to napsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Tímto krokem by se podle úřadu měl zvýšit zájem mladých lidí o řemeslná povolání. Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně vykonáno průměrně 2000 zkoušek a vydá se 1600 mistrovských listů. Za zkoušku by měli lidé zaplatit v průměru 25 tisíc korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby byl zákon účinný od ledna příštího roku, vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček | Foto: ČTK

Návrh zákona podle Havlíčka nebude postoupen do Sněmovny. "Skončilo by to někdy po prvním čtení, možná po druhém v lepším případě, a poté by to automaticky spadlo pod stůl," řekl dnes Havlíček ČTK. Zákon je podle něj ale kompletně připraven, je nekonfliktní. Dá se podle něj proto předpokládat, že příští vláda, ať už bude jakákoliv, vezme balík nekonfliktních zákonů a posune ho dále do Parlamentu, pokud tam není zásadní politická neshoda. Ta by zde být neměla, doplnil.