Loňskými laureátkami jsou i dvě skautky z Velkého Meziříčí, Marie Procházková a Ilona Havlátová. Loni získaly cenu veřejnosti za projekt Káva od srdce. Před šesti lety otevřely úplně samy víkendovou kavárnu a výtěžek věnovaly hendikepované rodině.

Od té doby se projekt stal pevnou součástí komunitního života města na Vysočině. „Když jsme začínaly, bylo nám osmnáct a vůbec jsme netušily do čeho jdeme. Asi rok jsme plánovaly a připravovaly, vyráběly sirupy, pekly perníčky, vyběhávaly povolení. A možná trochu nevěřily, že to bude úspěšný projekt,“ vzpomněla Procházková.

Tým kavárny Káva od srdce pomáhá potřebným ve svém okolí.Zdroj: Foto: se svolením Marie Procházkové



Důvod, proč se skautky daly do práce, byla rodina Řezáčových. Při cestě k prarodičům se jejich auto srazilo s jiným a celá rodina, rodiče Milan a Lenka a dvouletý syn Milan, utrpěla mnohačetná zranění. Matka je upoutaná na invalidní vozík a syn je ve vegetativním kómatu, upoutaný na invalidní vozík a zcela závislý na pomoci druhých.

Skautky, jejichž heslo zní „sloužím“, se rozhodly pro rodinu vybrat peníze. A úspěch je ohromil. „Vůbec jsme nečekaly, vzhledem k tomu, že komunitní život ve Velkém Meziříčí nebyl podle mého názoru moc rozvinutý, že to bude mít úspěch. Zapojili se další skauti, ale také úplně neznámí lidé. Podařilo se vybrat 160 tisíc korun,“ shrnula Procházková.

Kromě tučného výtěžku udělala děvčatům radost i reakce spoluobčanů. A to nominace na cenu Gratias Tibi. „To, že si nás lidé všimli a ocenili nás, je obrovská motivace, která nás popohnala pokračovat dál,“ zmínila skautka.

V roce 2019 sice Marie a Ilona nominaci ve vítězství neproměnily, ale otisk do komunitního života ve Velkém Meziříčí byl natolik velký, že Káva od srdce získala cenu veřejnosti v roce 2023. To už za sebou měl projekt několik dalších výrazných úspěchů a pomoci potřebným. Jen letos v září se za jediný víkend podařilo vybrat 277 890 korun pro malou Terezku na fyzioterapii.

Za deset let nominaci na Cenu Gratias Tibi dostalo přes tisíc projektů. Mladí lidé získali ocenění za pomoc sociálně znevýhodněným, nemocným či lidem s postižením, za oživení veřejného prostoru, organizaci osvětové kampaně nebo za uspořádání charitativní sbírky. Nejčastěji se projekty týkaly vzdělávání a dobrovolnictví.

„Naším cílem ale není jen předávat ceny, chceme zároveň motivovat i další lidi k tomu, aby se nebáli ve společnosti angažovat a měnit věci k lepšímu. Laureáti jsou důkazem, že mladá generace není lhostejná,“ vysvětlila poslání ceny její koordinátorka Linda Šilingerová ze vzdělávacího projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni.

Že projekt neprospívá jen samotným adresátům pomoci, ale širokému společenství, může potvrdit i Procházková. „Každý rok dostáváme příležitost potkávat se mezi sebou. Díky tomu se poznáváme nejen líp jako sousedé, ale také se dozvídáme o rodinách, které potřebují pomoc a nevěděli jsme o nich. Stranily se společnosti, teď mají příležitost otevřít se ostatním,“ pochválila skautka.

Gratias Tibi

• Na cenu lze nominovat jednotlivce, skupinový projekt, či svůj vlastní.

• Může to být ve třech věkových kategoriích: základní školy, střední školy a lidé do 30 let.

• Vítěze vybírá odborná porota i veřejnost.

• Nominace budou otevřeny na webu gratiastibi.cz až do úterý 30. dubna.