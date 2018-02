Mlsná tygřice zásobuje soudy. Ovlivní čtvrteční jmenování senátora Sobotky?

Terezie Holovská alias Mlsná tygřice, jak sama sebe označuje na sociálních sítích, napadla senátní a prezidentské volby. Dříve také nominaci prezidentských kandidátů. U krajského soudu si zase v prosinci vynutila dodatečnou registraci k senátním volbám. Projednáváním stížností se navíc protahuje lhůta k vyplácení odměn členů volebních komisí, protože volby kvůli nim nebyly oficiálně uzavřeny.

Padesátiletá podnikatelka a bývalá místostarostka Prahy 8 v prvním kole senátních voleb na Trutnovsku získala první lednový víkend pouhých 149 hlasů a 0,65 procenta. O jejím zařazení mezi kandidáty rozhodl až Krajský soud v Hradci Králové. K němu si stěžovala poté, co jí Městský úřad v Trutnově vyřadil kvůli nedostatkům v petici s předloženými podpisy, nutnými k podání přihlášky. Chtěla být také prezidentkou, ale nesehnala dostatečný počet podpisů.

Nejvyšší správní soud se aktuálně zabývá její stížností na senátní volby. Lhůtu k vyjádření má do tohoto čtvrtka. Ve stejný den se koná schůze Senátu, na které má složit senátorský slib vítěz voleb Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. „V tuto dobu probíhají procedurální záležitosti, Nejvyšší správní soud rozhodne do 15. února,“ konstatovala mluvčí Nejvyššího správního úřadu Sylva Dostálová.

Holovská upozorňuje na porušení volebního zákona, protože od trutnovského úřadu dostala číslo přidělené (jako v pořadí devátý kandidát, dodatečně registrovaný), místo, aby bylo určené losem. Stěžuje si na nesrovnalosti ve volebních místnostech, způsobené systémem vkládání hlasovacích lístků pro prezidentské a senátní volby do jedné, společné obálky či údajné znemožnění volebního práva několika seniorům. Vyjádřit se musí také Ministerstvo vnitra a Státní volební komise.

Situace znepříjemňuje Janu Sobotkovi nástup do senátorské pozice. „Není to věc, nad kterou bych mávl rukou. Opravdovým vítězem voleb budu až po definitivním potvrzení z Nejvyššího správního soudu. Nicméně doufám, že to nijak neovlivní moje oficiální uvedení do funkce,“ vyjádřil se starosta Vrchlabí. „Neumím si představit, že by energie a úsilí, vložené do voleb, přišly vniveč. Natož, aby se opakovaly. Lidé měli voleb až nad hlavu,“ dodal.

Kvůli stížnosti Holovské můžou členové volebních komisí inkasovat odměnu až po vynesení rozhodnutí. Na některých místech podepsali petici kvůli výši odměn za druhé kolo voleb, která činila 200 Kč, což je hluboko pod limitem minimální mzdy, jejíž hodinová výše je 73,20 Kč.

Na Trutnovsku strávili členové komisí ve volebních místnostech v lednu šest dní, nejprve 5. a 6. ledna při prvním kole senátních voleb, 12. a 13. ledna při druhém kole senátních a prvním kole prezidentských voleb a 26. a 27. ledna při druhém kole prezidentských voleb.