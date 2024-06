Psi s průkazem původu, lidově řečeno psi s papíry, jsou štěňata z registrovaných chovatelských stanic. Jakým kontrolním mechanismům chovatelé podléhají, aby jejich štěňata byla papírová? Organizací, které vydávají průkazy původu, je v Česku více. Některé jsou méně, jiné více než solidní. Já můžu mluvit za ČMKU – která je nejstarší, největší a členem Mezinárodní kynologické unie. Naši chovatelé musí samozřejmě splňovat podmínky, které ukládá legislativa. Ve vyhlášce č. 384/2021 Sb. o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování je přesně definováno, jak má chov vypadat, včetně třeba nároků na prostory nebo stáří odebíraného štěněte novým majitelem. Pokud dostaneme informaci, že nějaký chovatel, který je u nás registrovaný, je prošetřován třeba kvůli týrání , jeho štěňata nezapíšeme do plemenné knihy. Chov psů jako takový může zakázat pouze soud.

Mluvčí ČMKU Vladimíra Tichá.Zdroj: se svolením Vladimíry TichéNařízení Evropské unie má zlepšit podmínky pro chov psů a koček. Jeho předkladatelé ho mimo jiné zdůvodňují nárůstem nelegálního dovozu psů do Evropské unie, třeba z Ruska a Běloruska. A obavami, že tito psi skončí v množírnách, proti kterým chce EU také přitvrdit. Bude to fungovat? Podle mého názoru každá podobná nařízení jsou bezzubá a budou komplikovat život jen registrovaným a už kontrolovaným chovatelům. Množírny vždycky stály a stojí mimo jakýkoli systém. A pokud o nich nevíte, tak jak je můžete kontrolovat?

V sousedních státech vyvolaly zděšení debaty o tom, že by se kvůli zdraví zakázal chov jezevčíků nebo francouzských buldočků. A to kvůli vadám, které jim mají ztěžovat život a omezovat je. Jak moc tomu dokáže plemenný chov předcházet?

Většina chovatelských klubů má přísná pravidla pro chov psů i fen a jsou tam mechanismy pro kontrolu a ozdravování plemene. Psi musejí mít různá vyšetření, ať už RTG nebo krve, aby se vyloučila dědičně podmíněná onemocnění. Zároveň jsou i nároky na exteriér. Pokud jako rozhodčí z exteriéru vidím, že pes má tak přehnané exteriérové znaky, že mu mohou působit zdravotní problémy, tak ho do chovu nepustím. A štěňata po něm nebudou. Určitým výběrem a regulací chovných jedinců je také u některých plemen nutnost skládání pracovních zkoušek.

I tak ale může genetika asi zakouzlit…

Samozřejmě, vždycky se nějaké onemocnění projevit může a žádná kontrola tomu nezabrání. Pokud ale máte papírového psa, máte jistotu, že tam byli předci kontrolovaní několik generací dozadu. Zatímco v množírnách nemáte jistotu vůbec ničeho. Spíš naopak, vidím často v ordinaci páníčky, kteří si z množírny nebo nesolidního chovu odebrali štěňata v nízkém věku. A rovnou nemocná, začervená, pokálená nebo ve stádiu vývoje, kdy ani neumí jíst, nemají zuby.

Je nelegální byznys v Česku velký problém?

Na množírny zůstáváme stále krátcí, zákazníky mají, a dokud se nezmění jejich chování, množírny budou existovat stále. Problém ale vidím i v trendu dovozu psů ze zahraničí, kde psi žijí a chovají se ve strašných podmínkách. Naše útulky a dočasné péče jsou plné českých psů. Trochu pak nevidím smysl v tom, proč si lidé nechávají vozit psy třeba z Bulharska, Rumunska nebo chrty ze Španělska či Irska. Hrají v tom roli emoce, kdy lidé chtějí zbídačeným zvířatům pomoci. Neuvědomují si ale, že tím tomu byznysu jen nahrávají a přiživují ho.

Pokud je někdo úplný pejskař začátečník a zvažuje, že by si čtyřnohého kamaráda pořídil a neudělal už na začátku chybu s výběrem chovatele, jak by měl postupovat?

Určitě by měl zkontaktovat chovatelský klub a nejlépe rovnou poradce chovu. Ten chovatele dobře zná, má přehled o jednotlivých vrzích, takže může doporučit skutečně prověřeného chovatele, který se dobře o štěňata i celý chov stará. Pak je riziko, že půjde o množírnu nebo špatný chov, po veterinární stránce prakticky nulové.