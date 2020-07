Bez tabletu, počítače i mobilu, respektive bez některých jeho funkcí, se děti samozřejmě obejdou. Odborníci dříve před vlivem těchto technických zařízení varovali, ale dnes začíná převládat názor, že jsou dětem prospěšné samozřejmě pokud je jejich používání časově omezené a pod kontrolou rodičů.

Do dětských mobilů a tabletů lze stáhnout mnoho vzdělávacích aplikací, které rozvíjí mysl našich nejmenších, ale i samotné ovládání takových zařízení děti připravuje na život v moderní době. Bez techniky to totiž v budoucnosti nepůjde a není třeba před pokrokem zavírat oči a obávat se, že přístupem k technologiím dětem ublížíme. Může to být právě naopak. Odborníci se shodují na tom, že nic se nemá přehánět, dětem mobil a tablet do ruky patří stejně jako dospělým, ale jen na omezenou dobu.

Zdroj: Deník„Samozřejmě mobil je už dnes standardem, ale stále je to něco trochu navíc. Může se stát, že odeberu dítěti tento nadstandard, ale ne na čtrnáct dní nebo na měsíc, ale prostě mu řeknu: Dneska už jsi na mobilu strávil dost času, tak pro dnešek máš konec. Pokud jde o hraní na těchto technických zařízeních, mají děti tendenci si vymýšlet, že splnily to, co ve skutečnosti neudělaly. Když neudělají něco, na čem jsme se s nimi domluvili, tak jim je prostě sebereme. Nebránil bych se ani tomu, když naopak všechno splní, dát jim třeba v sobotu o hodinu hraní navíc. Pořád je tu také možnost nechat dítě z mobilu volat, posílat zprávy a zablokovat mu internet, protože přes mobil s ním máme nezbytný kontakt, víme, že v pořádku dorazilo na kroužek a podobně. Bez her se obejde. Když nebude moct za trest třeba dva dny hrát, tak se nezblázní,“ popsal dětský psycholog Václav Mertin, jak mají rodiče s dětmi v oblasti technologií komunikovat.

Pozitivním přínosem mobilů a tabletů v dětských rukou je podle něj množství informací, které mohou děti využívat.

Zanedbatelný podle něj není ani fakt, že mobil přináší určité potěšení. Jeho prostřednictvím děti komunikují s vrstevníky, hrají hry. „Mluví se o tom, že mobily omezují či ničí komunikaci. V takových kategorických soudech bych byl opatrný, nemyslím si, že by úplně nahradily osobní kontakt,“ řekl.

Nastavení pravidel

Podle Mertina je zásadní, jak jsou nastavena pravidla v rámci rodiny. Nabídkou jiných aktivit a rozumným omezením výše kreditu mohou rodiče dítěti zabránit nadužívání mobilu.

Psycholog zároveň připomíná, že je vždy lepší takové situaci předcházet, a to právě včasným vymezením mantinelů. O mobilech ve škole má jasno: do vyučovací hodiny rozhodně nepatří. Ovšem o přestávce by měly děti mít právo volat či psát sms, komu chtějí.

Kdy je čas?



Na otázku, kdy je nejlepší čas koupit dítěti mobil nebo tablet, nemohou najít společnou řeč odborníci ani rodiče.



Přesto se většinová společnost shoduje, že ideální doba je od devátého do jedenáctého roku. Z velké ankety Deníku na téma závislosti, které se zúčastnilo více než 11 tisíc čtenářů, vyplynulo, že většina z nich by doporučovala nákup prvního telefonu dítěti ve věku 11 let.



Řada rodičů se přiklání k tomu, že první mobil dítěti kupují při jeho vstupu do 1. třídy.



Na mobilu lze nastavit bezpečnost: tedy, které aplikace bude dítě smět používat, na jaká čísla může volat. Lze zakázat například internetové připojení, například aby dítě nebylo vystaveno nebezpečí na sociálních sítích.