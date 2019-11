Kdo zná lépe nejnovější dějiny? Slovenští studenti zvítězili nad Čechy

Je to zřejmě vůbec největší středoškolská soutěž, která se v Česku a na Slovensku koná. Už po osmadvacáté se do západočeského Chebu sjelo pětasedmdesát tříčlenných družstev středoškoláků z Česka a ze Slovenska, aby soutěžila ve znalosti společných dějin. Byla to družstva, která postoupila z krajských kol této soutěže, kde se celkový počet blížil třem stům škol. Rozpočet akce, krytý z velké části ze sponzorských darů, je kolem 2,5 milionu korun.

Soutěž ve znalosti nejnovějších dějin vyhráli v Chebu slovenští studenti nad Čechy | Foto: Deník / Luboš Palata