V noci ze středy na čtvrtek 31. srpna rozzářil oblohu superúplněk. Protože byl druhým v jednom měsící, říká se mu „modrý". Šlo o největší a nejjasnější Měsíc roku. Letošní léto je na vesmírné úkazy nesmírně bohaté.

Takto vypadal středeční superúplněk na severu Čech. | Foto: Deník/Karel Pech

Původně se termín „Modrý úplněk“ používal ve farmářských ročenkách ze severní Ameriky už počátkem 19. století. Označoval se tak třetí úplněk v jednom ročním období, ve kterém nastanou čtyři úplňky. Tato definice letos neplatí, protože rok 2023 měl za každé období tři úplňky. Jinak řečeno, třináctý úplněk je možné podle portálu Science Focus vidět zhruba jednou za dva až tři roky.

Přesto existují situace, kdy se Měsíc skutečně zabarví do modra. Nesouvisí to však s jeho fází nebo vzdáleností od Země. Dojde k tomu v případech, kdy je atmosféra nasycena či znečištěna specifickými částicemi o velikosti alespoň jednoho mikronu. Nejčastěji za to může popel, který se do zemského ovzduší dostane při velkém požáru či silné sopečné erupci. Tyto částice rozptylují dlouhovlnnou červenou část spektra viditelného světla a do lidských očí pak doputuje jen ta modrá.

Letošní léto je na vesmírné úkazy nesmírně bohaté. Češi na začátku srpna mohli pozorovat superúplněk, těšit se mohli i z oblíbených Perseidů.

Superúplněk v Česku, 1. srpna 2023: