Mohou se střední Čechy více sblížit s hlavním městem Prahou?

Střední Čechy – Řešení dopravy včetně záchytných parkovišť typu P+R, společné snahy o zlepšení životního prostředí (což se zdaleka netýká pouze kvality ovzduší v době smogové situace) či společné napojování na vodovod, který by měl být vedený v budoucí trase dostavované dálnice D3. To jsou hlavní témata, jež by hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) za týden ráda důkladně probrala.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na předvánočním setkání s novináři. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Na čtvrtek 10. ledna má sjednanou schůzku s novým primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti). „A ráda bych domluvila i společné jednání našich radních s pražskými," svěřila se novinářům. Na problémy společně Jednat chce o možnostech spolupráce kraje s metropolí, což jsou nejbližší sousedé jak tím, že hlavní město sedí přímo uprostřed středních Čech, tak i řadou společných problémů. Do řešení mnohých z nich by podle hejtmanky bylo na místě pustit společnými silami – přičemž na prvním místě zmiňuje právě dopravu. S tím, že třeba záchytná parkoviště je nutné stavět jak na okrajích Prahy, tak ve středních Čechách – a sluší se domluvit „noty", podle nichž se má postupovat. „Je třeba zapomenout na politiku a najít shodu v komunálních tématech," plánuje. S tím že třeba kolem dalšího propojování vodovodů – což na společné hranici už nyní není ničím neznámým – by k nalezení společné řeči mělo být blízko. Probrat chce třeba i plány na spalování komunálního odpadu v Elektrárně Mělník, která je významným dodavatelem tepla pro Prahu. Z předloňska je na co navázat První obdobné kontakty se podařilo navázat v únoru 2017, kdy se společné jednání radních skutečně uskutečnilo. Rozvinuly se pak projekty týkající se veřejné dopravy i třeba v cestovním ruchu – nicméně zůstaly i „horké brambory". Především smogové zákazy chystané Prahou, kdy politici z metropole dali středočeským argumentům za pravdu až s velkým odstupem.

Autor: Milan Holakovský