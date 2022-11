Andrej Babiš váhal s prezidentskou kandidaturou především kvůli rodině. Podle jeho slov jste tomu nebyla nakloněna. Co vás přimělo změnit názor? Nedá se říct, že bych úplně změnila názor, ale znám Andreje dlouho a vím, že když se pro něco rozhodne, nemá smysl s ním bojovat. Zároveň to nechci být já, kdo by mu eventuálně bránil v jeho ambicích a kariéře. Nakonec mi vlastně přijde logické, že právě on bude kandidovat. Osm let tvrdě odpracoval pro tuto zemi, má spousty zkušeností, které teď lidem může nabídnout. Jiného takového kandidáta tam vlastně nevidím. On to ví, a kdyby to nezkusil, asi by ho to nakonec mrzelo.

Klára Fischerová: Kdybych v něčem manžela omezovala, nebylo by to správné

Politika už téměř deset let ovlivňuje váš soukromý život. Co vám na tom nejvíc vadí? A je něco, z čeho jste díky ní naopak měla radost a nestalo by se to, kdyby váš muž zůstal u podnikání?

Vadí mi, že Andreje pohltila ještě více než předchozí práce a netrávíme spolu už téměř žádný čas. Když už se vidíme, je často myšlenkami úplně někde jinde. To bývá náročné. Radost jsem měla z nových přátelství se zajímavými lidmi. Jako například s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem a jeho přítelem Gauthierem Destenay. Ty bych určitě nepotkala, kdyby muž zůstal jen u podnikání.

Monika Babišová a její manžel, expremiér Andrej BabišZdroj: se svolením M. Babišové

Svého manžela coby premiéra ČR jste častokrát doprovázela na zahraniční cestách. Která z návštěv vás zaujala nejen svým významem, ale také bavila, protože jste si třeba rozuměla s hostitelkou, nebo jste zažila něco mimořádného?

Samozřejmě nejzajímavější pro mě byla návštěva Bílého domu a setkání s Melanií Trumpovou. Nejen že k sobě máme věkově hodně blízko, ale máme společná témata, o kterých jsme se spolu bavily a zasmály se. Obě máme starší manžely, kteří byli podnikateli, a s tím se spojuje spousta věcí, o nichž jsme se bavily, ale není nutné se o nich zmiňovat. Také jsme probíraly její běžný pracovní den, děti, organizační věci a samozřejmě naše nadace. Bohužel čas rychle utíkal a tak nás mrzelo, že jsme si nestihly všechno říci. Já doufám, že to nebylo naše poslední setkání.

Role první dámy je významná. Kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem ČR, na co byste se soustředila jako jeho žena? A chtěla byste se stěhovat na Pražský hrad?

Ne, na Hrad bychom se určitě nestěhovali. Můj muž někde řekl, že by ho chtěl otevřít lidem, pořádat tam kulturní akce, to se mi taky líbí. Já svou roli vůbec nijak neplánuju, čekají ho první a druhé kolo prezidentských voleb, což určitě nebude snadné. Potom se uvidí, co bude dál.

Brala byste život po prezidentově boku plný oficialit a omezení jako nutné zlo, nebo byste si v něm dokázala najít i pozitivní motiv?

Samozřejmě vím, že by to přineslo spousty aktivit, které by mě bavily více a jiné méně. Ovšem jak už jsem říkala, nechci teď nepokorně plánovat budoucnost po boku prezidenta. Vítězství Andrejovi moc přeju, ale ta cesta ještě asi bude náročná.