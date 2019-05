Odchod ministra neohrozí návrat Epopeje, ujišťuje starosta Moravského Krumlova

/FOTOGALERIE/ To, co zaznělo v televizi ohledně slíbených peněz od odcházejícího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), je nesmysl. Neměli jsme slíbené žádné konkrétní peníze. To tvrdí starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina s tím, že odchodem ministra se nemění nic zásadního při snaze vedení města o dočasný návrat Slovanské epopeje na tamní zámek.

„Peníze ministr neslíbil. Máme od něj podporu, v rámci ní hledáme cesty, které umožní návrat Epopeje do Moravského Krumlova," řekl Deníku Třetina. Jak dodal, v případě brzkého jmenování nového ministra se obrátí i na něj. „V tom případě budeme jednat o té podpoře, kterou nám přislíbil předchozí ministr, tedy Antonín Staněk," dodal starosta. Snahy města dostat slavné Muchovo dílo zpět citlivě vnímají obyvatelé města a okolí. „Odvézt Epopej do Prahy byla chyba. V krumlovskem zámku měla ty nejlepší podmínky a hlavně tam patří. Pokud si dobře pamatuji, tak Praha měla velké problémy s prostory do kterých byla plátna odvezena," myslí si třeba Pavlína Nováková.

Autor: Dalibor Krutiš