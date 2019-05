Jiřičná porazila velká jména světové architektury jako třeba Sou Fujimota z Japonska či Brita Iana Ritchieho nebo Richarda Meiera z USA. Celkem se přihlásilo 98 ateliérů ze třiceti zemí. Do druhého kola jich postoupilo dvanáct a odborná porota, kde zasedl i známý architekt a herec David Vávra či autor Metropolitního plánu Roman Koucký a primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09), vybrala šest finalistů.

Nakonec zvítězil Jiřičné projekt. Česká architektka spojila síly s londýnskou společností Arup, která se podílela na dostavbě Gaudího chrámu Sagrada Família v Barceloně, opery v Sydney nebo mnoha světových mrakodrapů. Ze zajímavé spolupráce vznikl vítězný návrh – rozvlněné věže s originální rozehranou architekturou a zároveň s ojedinělým technickým řešením, které do Prahy přináší světové inženýrství.

Podle vlastníka pozemků a investora stavby, developerské firmy Central Group, zvítězila Jiřičná také kvůli tomu, že nabízí velký veřejný prostor se zelení. Jde o plochu 27 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá rozloze tří Staroměstských náměstí.

Velký veřejný prostor se zelení

„Eva Jiřičná navrhuje kromě bytů také rozsáhlé komerční prostory v dolních patrech staveb pro restaurace, kavárny, obchody a služby. Součástí projektu je také mateřská školka s velkou zahradou a dětským hřištěm. Počítá se s využitím nejmodernějších technologií šetrných k životnímu prostředí, jakými je například vytápění pomocí tepelných čerpadel. Plánují se zde také zelené střechy nebo recyklace dešťové vody pro zalévání,“ píše Central Group v tiskové zprávě.

„Pro tuto lokalitu jsme jako investor původně počítali s méně finančně a technicky náročným projektem. Ale vysoká architektonická kvalita a unikátnost vítězného návrhu architektky Jiřičné celou porotu i mě osobně přesvědčily. Rádi budeme tento projekt financovat. Praze by to mohlo přinést skutečně unikátní architekturu s typickým designem Evy Jiřičné. A věřím, že by to mohlo být skvělé vyvrcholení její celoživotní tvorby,“ uvedl šéf Central Group a člen poroty Dušan Kunovský.

Snad si projekt získá srdce Pražanů

Podle Kunovského jsou bílé prosklené kruhové věže s rozvlněnými balkony s ohýbaným sklem originálním řešením. „Teď bude důležité, aby tento unikátní projekt získal podporu politiků a úřadů i srdce Pražanů,“ dodal Kunovský. Vítězný návrh představí osobně Eva Jiřičná na veřejné prezentaci 19. června v Galerii Café Louvre. Na této prezentaci budou zveřejněny všechny podrobnosti tohoto projektu a současně s tím budou představeny i ostatní návrhy této velké architektonické soutěže.

Central Group plánuje budovu tyčící se (i s anténou) do výšky 96 metrů kvůli extrémně vysokému množství škodlivého azbestu zbourat a ekologicky zlikvidovat. Na místě by pak mělo vzniknout Centrum Nového Žižkova. Cetral Group je vedle Sekyra Group a Penta Investment třetím firmou, která vlastní pozemky Nákladového nádraží Žižkov, kde se plánuje výstavba nové čtvrti pro až 15 tisíc lidí.

Mezi nejznámější realizace oceňované rodačky ze Zlína, která v roce 1968 emigrovala, v Praze patří Oranžerie na Pražském hradě a hotel Josef na Starém Městě. Eva Jiřičná upravovala také interiéry Tančícího domu. Nyní může celoživotní dílo dovršit žižkovskými mrakodrapy.