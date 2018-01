Moře trávy, tři zahradníci za mřížemi a Drahoš i Pavlásek na Slovácku: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 22. ledna 2018.

Pondělí bylo ve znamení pódiových vystoupení.

Do záře reflektorů se nechtěně dostali tři zahradníci z Karlovarska. Klec na tři pěstírny spadla během pouhých dvou dní. Na pódiu a před mikrofonem v uplynulých dnech nezvykle často stál také kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Navštívil mimo jiné Slovácko, kde mohl ve firmě Alucast využít své cimrmanovské životní motto: „Budoucnost patří aluminiu!”

Na pódium, reflektory a kamery je naopak zvyklý komik Lukáš Pavlásek. V Ostrožské Nové Vsi vytáhl pár vtipných příhod ze života a také neotřelé dělení lidí podle toho, co před početím pili jejich rodiče. Prkna, která znamenají svět, opanovali dřevohostičtí ochotníci při premiéře nové komediální detektivky s názvem Šťastní pozůstalí.

A pro některou drobotinu v roztomilých maskách to bylo možná první vystoupení na pódiu – to když do Žďáru nad Sázavou po dvou letech zavítala písničkářka Míša Růžičková.