Most by rád obnovil kostel zničený vichřicí. Kde však sehnat miliony?

/FOTOGALERIE/ - Začala mezinárodní jednání o budoucnosti pravoslavného chrámu, ze kterého udělal nedělní vichr kůlničku na dříví.

Pravoslavná církev s řemeslníky v pondělí 30. října večer vyprošťovala z trosek svého dřevěného kostela v Mostě nepoškozený ikonostas, nejcennější stěnu s obrazy světců. Šest let starou svatyni na okraji města zničila nedělní vichřice a vyvolala mezi veřejností otázku, co bude s chrámem dál.

„To zatím nevíme,“ řekl Deníku tajemník arcibiskupa Pražské pravoslavné eparchie Miloslav Zdeněk Veselý. Škody jsou podle něj v řádu milionů korun.

V Praze jednal o budoucnosti kostela církevní krizový štáb. Rozhodnutí má padnout v řádech dnů, po oficiálním stanovisku rumunské strany a mostecké radnice. Situaci sleduje i rumunské velvyslanectví. Kostel v oploceném areálu je totiž také místem mezinárodní piety, připomíná 40 tisíc rumunských vojáků padlých při osvobozování Československa v 2. světové válce a část objektu je i darem rumunské pravoslavné církve české sesterské komunitě.

„Podle nás by stálo za to kostel obnovit,“ sdělil Deníku náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol. Město bude podle něj k oživení celého církevního komplexu vstřícné, ale celkové opravy zaplatit nemůže. Mohlo by však jako vlastník pozemků důsledky živelné pohromy zohlednit v chystané nájemní smlouvě. Podle Hrvola by neměl areál zpustnout i proto, že se do něj už investovalo dost peněz. Například město Most platilo základové desky.

Podle oslovených Mostečanů, kteří se na ruinu chodí dívat, by se měl kostel znovu postavit a pak celý areál zpřístupnit veřejnosti. Podle jednoho z duchovních to nebylo možné, protože stavební projekt z roku 2011 ještě nebyl dokončen.

Trosky sledují kvůli rabování

Oplocený zborcený kostel je kvůli možnému rabování pod dozorem. „Máme tam nasměrovanou kameru,“ řekl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Státní policie v pondělí potvrdila, že při pádu konstrukce nebyl nikdo zraněn.

Pád kostela byl největší událostí při vichřici v Mostě. V pohotovosti byly v neděli také technické služby i městská policie. „Zjištěných závad bylo hodně, proto jsme je řešili podle závažnosti. Prioritní byly případy, kdy mohl být ohrožen život nebo zdraví osob anebo hrozila větší škoda majetku,“ informoval šéf městské policie.

Na území města vítr vyvrátil několik stromů a poškodil části střech, například na dvou základních škol, zimním stadionu a knihovně, kde vichřice utrhla oplechování střechy. "Do vzniklé trhliny prší a voda zatéká po stěnách budovy pod nedávno instalovanou izolaci a sádrokartonové desky. Nebude-li havárie brzo odstraněna, vlhký sádrokarton se zbortí, nebo zplesniví," sdělil ředitel knihovny Tomáš Ondrášek.

Technické služby povolaly do služby 22 lidí, kteří likvidovali následky vichřice. „Záměrně jsme v neděli nevyváželi odpad, aby byly kontejnery těžší a snáz tak odolávaly větru,“ informoval ředitel Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček.

Část pracovníků stavěla a nasazovala na svá místa kontejnery, další část odklízela vyvrácené stromy ve městě a na hřbitově, jiní sbírali a odklízeli ulámané větve. Úklid po vichřici probíhal i v pondělí, včetně kontroly parků a dětských hřišť.

Vichřice napáchala značné škody v městských lesích, cesty jsou nepřístupné, zničené jsou posedy. „Městské lesy si na odstranění následků vichřice budou muset najmout techniku i lidi,“ sdělil náměstek primátora.

Množství kubíků, a tudíž výši škody zatím nelze odhadnout. Největší škody jsou v oblasti Mníšku a Klínů. Tam se od rána zpřístupňovaly cesty, aby se lesáci do lesů dostali. Potrvá to tři čtyři dny. Pak teprve bude možné škody upřesnit. „Na litvínovské a lovosické straně byl vyhlášen zákaz vstupu do lesů. V mosteckých lesích se to zvládne bez omezení, protože okolí Resslu není tak postižené, jen musí mít cyklisté a běžci trochu trpělivosti,“ dodal náměstek.

Tak dopadl kostelík po silném úderu vichřice.

„Jsem opravdu rád, že si přírodní živel v našem městě nevybral žádnou daň v podobě lidského života. Rád bych poděkoval strážníkům městské policie a pracovníkům technických služeb, kteří v neděli nehledě na počasí odstraňovali následky prudkého větru,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Situaci v ulicích po vichru v pondělí 30. října vyhodnocovalo i město Litvínov. „Výši škod teprve zjišťujeme. Mohlo být ale hůř,“ řekl Deníku vedoucí radničního odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Školka v ulici Bezručova má poškozený plot a pobočka městského úřadu v ulici Tržní hlásí závadu na střeše.