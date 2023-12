Karolína Nodesová na severu Čech společně s kamarády založila spolek Most Pride. Věnuje se v něm osvětě spojené se životem lidí s menšinovou identitou. Vděčná je svým rodičům za to, jak ji vychovali.

Karolína Nodesová v pražské Spojce Karlín, kde převzala Cenu zmocněnkyně vlády pro lidská práva. | Foto: Deník/Andrea Cerqueirová

Zdroj: DeníkMladá žena už druhým rokem ve městě, kde žije, společně s ostatními uspořádala festival Most Pride, tedy sérii akcí přibližujících život lidí s menšinovou identitou. Ona sama k nim patří, přitom doma se svou orientací nemá problémy. „Jsem vděčná svým rodičům za to, že mě vychovali tak, jak mě vychovali. Za to, že se nebojím vzít na sebe výzvu a mám srdce takové, jaké mám. Otevřené. Je to díky nim,“ říká třiadvacetiletá Karolína Nodesová.

A jak ke startu mosteckého festivalu došlo? „Byli jsme ve spojení s lidmi, kteří dělají Pride v Praze. A mezi řečí, asi i s nadsázkou, jsme si řekli, že by bylo fajn něco takového uspořádat i u nás,“ vzpomíná. Nezůstalo jen u slov. Loni v létě se uskutečnil první ročník festivalu.

Podle statistik více než osmdesát procent příslušníků LGBTQ komunity, kteří se vůči sobě setkali s projevy násilí, činy neohlásí:

Nic se nevyřeší a mě odsoudí. Násilí a výhrůžky sexuální menšiny policii nehlásí

Karolína a další jej organizovali doslova na koleni. „Byli jsme skupina tří kamarádů, kteří chtěli udělat kulturně vzdělávací akci ve svém rodném městě, a rozrostlo se to v krásnou iniciativu, která dodnes funguje,“ usmívá se. Součástí je letní festival, jehož zlatým hřebem je průvod procházející centrem města.

Loni v listopadu navíc tito aktivisté oficiálně založili spolek. Celoročně se zaměřují na všeobecné vzdělávání ohledně témat spojených s LGBT+ komunitou, tedy lesbami, gayi, bisexuály, transgender lidmi a dalšími spadajícími pod označení queer lidé. Karolína přibližuje, že se jedná o osvětové akce na školách či sociálních sítích.

Cena za osvětu

A co je součástí kulturního programu letního festivalu? „Snažíme se dávat prostor umělcům a umělkyním. Zakomponované jsou tam i přednášky. Od historie po současnost,“ osvětluje Karolína. Za dlouhodobou ochranu práv lidí s menšinovou identitou získala v prosinci prvně udělovanou Cenu zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Karolína Nodesová v pražské Spojce Karlín, kde převzala Cenu zmocněnkyně vlády pro lidská práva.Zdroj: Deník/Andrea Cerqueirová

Mostecká aktivistka byla oceněna v kategorii osvěta a vzdělávání. „Organizací pride festivalu v Ústeckém kraji vytváří bezpečné prostředí pro queer osoby. Usiluje o zlepšení jejich životních podmínek a zvýšení povědomí o tématech důležitých pro jejich život,“ shodla se porota složená z vládních úředníků či akademiků, které předsedala zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková.

Známé osobnosti otevřeně mluví o své identitě a dodávají odvahu i dalším:

Tyto hvězdy odhalily svou sexuální orientaci až v pozdějším věku. Inspirují jiné

Z více než stovky nominací v šesti kategoriích porotci vybrali osmnáct lidí. „Oceňujeme, že Karolína Nodesová pokračuje v této důležité práci navzdory nenávistným útokům,“ uvedli též. Ne u všech se totiž dané aktivity setkávají s pochopením, v Mostě jim zničili duhovou vlajku, která je symbolem komunity.

Pro mostecké organizátory a organizátorky nejde o jediné ocenění. Společně s dalšími lidmi, kteří regionální pride festivaly (v Brně, Slavičíně, Ostravě, Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem) pořádají, získali letos za počin roku ocenění BePROUD udělovaný Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu.