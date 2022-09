„Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže. Neřešila jsem s ním žádné pracovní věci. Vždy byl všude na pozvání mého manžela a v době, kdy byl na naší svatbě a na našem křtu, jsem absolutně netušila a ani nemohla tušit, že ho jednou bude stíhat policie. S kauzou Dozimetr nemám absolutně nic společného,“ prohlásila v emotivním vyjádření.

Manžel Mračkové Vildumetzové Jan Mraček je politikem ODS v Karlovarském kraji. Do srpna byl Mraček předsedou oblastního sdružení ODS v Chebu a také členem výkonné rady ODS za Karlovarský kraj. Na funkce v regionu rezignoval, a to z osobních důvodů, řekl dnes ČTK krajský předseda ODS Jiří Vaněček. Mraček podle něj dál zůstává v kraji členem místního sdružení.

Část koaličních klubů vyzývá Vildumetzovou k rezignaci. Neříkala pravdu, zaznívá

Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě jí připadá křeslo ministryně vnitra. Mračkovou Vildumetzovou k rezignaci vyzývali zástupci koaličních klubů.

Končící místopředsedkyně dolní komory dnes prohlásila, že na rozdíl „od organizovaného zločinu STAN a dalších politiků vládních stran má svědomí naprosto čisté“. „Vždycky jsem bojovala proti korupci, proti podvodům. Všichni lidé, kteří je páchají, tak za to mají být patřičně potrestáni,“ řekla. Rozhodnutí rezignovat podle ní není spravedlivé, ale zaslouží si ho její rodina.

Babiš: Pravda a láska nevítězí

„Pravda a láska znovu nevítězí,“ komentoval věc předseda ANO Andrej Babiš. Mračková Vildumetzová je podle něj pracovitá a poctivá žena. Reagoval také na vyjádření předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, který dopoledne nevyloučil, že pokud by místopředsedkyně Sněmovny nerezignovala, mohli by koaliční poslanci přistoupit k jejímu odvolání.

Označil to za silové řešení. „Co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan, vyhrožuje silovým řešením,“ řekl Babiš. Vyzval jej k rezignaci, stejně jako například dřívější místopředsedkyni STAN Věru Kovářovou nebo europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem, skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Výzvám k rezignaci čelil i Rakušan.

S Nemrahem jsem se skoro nestýkala, tvrdila Vildumetzová. Je kmotrem jejího syna

Mraček podle krajského předsedy ODS odůvodnil svou rezignaci osobními a soukromými důvody. „Podrobnosti neznám. Zasahuje to do soukromí, takže jsem to respektoval, dál jsem se po tom nepídil,“ řekl Vaněček. Uvedl také, že v srpnu vystřídal Mračka ve výkonné radě.

Mraček byl donedávna také poradcem ministryně pro životní prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) i asistentem poslance Jana Bureše (ODS). Bureš dnes ČTK řekl, že s Mračkem ukončil smlouvu, podrobnosti neuvedl.

O stycích s Nemrahem lhala, reaguje Pekarová Adamová

Za jediné správné a jediné možné označují lídři vládních stran rozhodnutí Mračkové Vildumetzové rezignovat na funkci místopředsedkyně Sněmovny. Vít Rakušan ČTK napsal, že nedokázala věrohodně vysvětlit rodinné vztahy s podnikatelem Zakaríou Nemrahem, který je obviněný v kauze Dozimetr. Podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové přitížilo Vildumetzové, že o stycích s Nemrahem lhala.

Rakušan ČTK napsal, že Vildumetzová nedokázala rodinné vztahy s Nemrahem věrohodně vysvětlit. „Proto její rozhodnutí považuji za jediné správné,“ uvedl. V rámci odpoledních dotazů poslanců na členy vlády ministr ve Sněmovně řekl, že nezasahuje do vyšetřování korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku, která vedla k rezignaci politiků různých stran. Poslance Jana Sílu (SPD) ujistil Rakušan o tom, že do vyšetřování policie zasahovat nebude, i kdyby se to týkalo jakékoli politické strany.

Jana Mráčková VildumetzováZdroj: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia

Rovněž podle šéfa lidovců a ministra práce Mariana Jurečky učinila Mračková Vildumetzová jediný možný krok. „Sama vyzývala jiné k rezignaci, protože se setkávali s lidmi spojenými s kauzou Dozimetr. A ona sama měla s těmito lidmi blízké rodinné vazby, doslova vztahy kmotrovské,“ sdělil ČTK Jurečka.