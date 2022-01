Výstraha před mrazem: V noci hrozí náledí, meteorologové varují zejména řidiče

ČTK

V celém Česku hrozí do úterního rána vznik náledí a zmrazků, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Opatrní by měli být zejména řidiči, ale i chodci. Do pondělních 19:00 platí také výstraha meteorologů před silným větrem.

Náledí na silnici - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Varování meteorologů před náledím platí do úterních 08:00. V noci se totiž po přechodu fronty začne v Česku rychle ochlazovat a mokré povrchy budou namrzat. Náledí, tedy ledová vrstva pokrývající zemský povrch, vzniká postupným mrznutím kapek deště nebo mrholení na povrchu země. Vytvořit se může také zmrznutím roztátého sněhu. Na silnicích může po západu slunce namrzat tající sníh shrnutý k okraji vozovek, čímž vznikají zmrazky. Bez proudu. Kvůli silnému větru nemá dodávky elektřiny 11 tisíc odběratelů Kromě upozornění na možný vznik náledí je v platnosti do dnešních 19:00 varování meteorologů před silným větrem. Výstraha platí pro většinu České republiky kromě částí Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a východu Zlínského kraje. Sněžku dnes zasáhl vítr o rychlosti orkánu. Dosáhl rychlosti až 126 kilometrů v hodině, uvedla na webu polská horská služba. Větrno ale bylo i na dalších místech Česka. Kvůli následkům silného větru bylo ještě vpodvečer bez proudu kolem 11 500 odběratelů, zejména ve středních Čechách a na Moravě.