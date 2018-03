Mráz se nevzdává. Na 35 místech padly rekordy

Předseda ČSSD Jan Hamáček by uvítal, kdyby za sociální demokracii ve vládě zasedli členové strany, kteří nejsou poslanci. O postech, o které by v případném menšinovém kabinetu s hnutím ANO a podporovaném KSČM měla sociální demokracie zájem, nechtěl mluvit. Ministerstvo obrany ale podle něj není resort, na kterém by mohla jeho strana prosazovat svůj program.